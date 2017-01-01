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İLKEM'li öğrencilere motivasyon gezisi



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kadifekale İLKEM, Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş(TEOG) sınavına giren öğrencilerine moral pikniği ve gezi düzenledi.

İLKEM öğrencileri sınav yorgunluğunu Büyükşehir Belediyesi Atlı Tesisleri, Koşu ve Yürüyüş Yolu, Kültür ve Medeniyet Yolu, Ihlamur Cafe Restaurant ve Piknik Alanı'nda attı.

Öğrencilerin unutulmaz bir gün geçirdiklerini belirten Kadifekale İLKEM sorumlusu İdris Yüce, "TEOG sınavına giren başarılı öğrencilerimize sosyal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde stres atmaları için piknik ve gezi organizasyonu düzenledik. Pikniğimize katılan tüm öğrencilerimiz organizasyonumuzdan memnun oldular" dedi.

Öğrenciler de kendilerine bu imkanı tanıyan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a teşekkür ettiler.



"Öğrencilerimizin başarıları bizleri çok mutlu ediyor"

TEOG sınavına giren öğrencileri tebrik eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Belediye olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı olarak eğitim faaliyetlerimizin sürdürüldüğü İLKEM'de öğrencilerimizin başarıları bizleri çok mutlu ediyor. Umuyorum bu TEOG sınavına giren öğrencilerimiz istedikleri yerleri kazacaklardır" diye konuştu.

Yapılan moral pikniği günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

(SAM-SLH-Y)



02.05.2017 17:42:51 TSI

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