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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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AFAD üniversite öğrencilerine eğitim verdi

02 Mayıs 2017 Salı, 17:37
AFAD üniversite öğrencilerine eğitim verdi
AFAD üniversite öğrencilerine eğitim verdi

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü (AKUK) öğrencilerine Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde arama, kurtarma eğitimi verildi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Sivil Savunma Gönüllülük Kampanyası kapsamında başlatılan "O Kahraman Benim" projesine Kütahya Dumlupınar Üniversitesi AKUK'da destek verdi. Proje kapsamında AKUK ekibi Afyonkarahisar AFAD tesislerinde eğitimden geçti. Teorik ve uygulamalı eğitimlerde öğrenciler AFAD ekiplerinin kullandığı ekipmanları kullanmasını öğrendi. Öğrenciler verilen 1 haftalık eğitim içerisinde tatbikat da yaparak deprem veya afet durumlarında nelerle karşılaşabileceklerini, neler yapabileceklerini birebir yaşadı.
(GC-

02.05.2017 17:46:41 TSI
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