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Rektör Özer, geleceğin Eczacılarıyla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde öğrenci alarak eğitim faaliyetlerine başlayan Eczacılık Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıda öğrencilerin sorunlarını, istek ve temennilerini dinleyen Rektör Özer, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Dile getirilen problemlerin en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirten Özer, öğrencilerin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini ve kaliteli bir eğitim alabilmeleri için her türlü imkanın kendilerine sağlandığını bundan sonra da sağlanmaya devam edeceğini ifade etti.

BEÜ Eczacılık Fakültesi'nde aldıkları eğitimden ve sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, Bülent Ecevit Üniversitesi'nde eğitim almaktan son derece mutlu olduklarını söyleyerek Rektör Özer'e düzenlenen toplantı için teşekkür ettiler.

(SÖ-SÖ-Y)



02.05.2017 17:47:08 TSI

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