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Yeşilyurt Belediye Meclisi toplandı



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MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısının birinci oturumu gerçekleştirildi. İlk oturumda Yeşilyurt Belediyesi 2016 Mali Yılı Kesin Hesap Tasdiki başta olmak üzere gündeminde olan maddeleri tek tek görüşerek karara bağladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısı ilk olarak Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2016 Mali Yılı Kesin Hesap Tasdiki görüşüldü. Görüşmelerde Yeşilyurt Belediyesinin 2016 yılı gelirleri 95 milyon 79 bin 759 TL, giderleri ise 122 milyon 390 bin 662 TL olarak kabul edildi. Bütçe ise 130 milyon 460 bin TL olarak onaylandı.

Kitap fuarında öğrencilere indirim çeki

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 6.Anadolu Kitap Fuarında dağıtılmak üzere Yeşilyurt'taki Liselerin 11.sınıflarında okuyan öğrencilere 10 TL indirim çeki verilmesini onayladı.

"Kitap okuma alışkanlığını artırmalıyız"

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifinin kabul edilmesinden sonra açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Çocuklarımızı kitap okumaya daha fazla teşvik etmeliyiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kitapla buluşmaları için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. Gençlerimizi Kitap Fuarı başta olmak üzere bu tür etkinliklere katılımlarını artırmak adına bu projeyi geçen sene de uygulamıştık. Bu sene de ilçemizdeki liselerin 11. sınıflarında okuyan bütün öğrencilerimize 10 TL indirim çeki dağıtacağız" diye konuştu.

İstifa eden Hüseyin Kalan'ın yerine Mehmet Şireci atandı.

Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeliğinden işlerinin yoğunluğu gerekçesiyle istifa eden AK Partili Hüseyin Kalan'dan boşalan meclis üyeliğine ilçe seçim kurulu tarafından Mehmet Şireci'nin atanmasına ilişkin meclis üyeleri bilgilendirildi. Belediye Başkanı Polat, Mehmet Şireci'ye yeni görevinde başarılar diledi. Mecliste daha sonra bazı maddeler 2. oturumunda görüşülmek üzere ertelenirken, bazı maddeler ise İmar Komisyonuna havale edildi. Bu arada Yeşilyurt Belediyesi sınırlarındaki bulunan Üç Göze Mahallesinde 'Yiğit Ovası' olarak bilinmesine rağmen 50 yıl önce kadastro yetkilileri tarafından sehven 'İt Ovası' olarak kayıtlara geçen mezra isminin Yiğit Ovası olarak değiştirilmesine ilişkin Meclis Üyeleri tarafından sunulan önerge oy birliği ile Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale edildi.

İkinci oturum 5 Mayıs'ta

Yeşilyurt Belediye Meclisi, ilk oturumda ilgili komisyonlara havale edilen maddeler ile yeni gelecek maddeleri görüşmek üzere 5 Mayıs 2017 Cuma günü saat 09.00' da Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda yeniden bir araya gelecek.

(CÖ-SD-Y)



02.05.2017 17:49:13 TSI

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