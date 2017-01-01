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İGM Mayıs ayı toplantıları başladı



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Mayıs ayı toplantılarının ilk birleşimi meclis Başkanı Salih Sel başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda gündem dışı konular görüşülerek komisyonlara havale edildi. Mayıs ayı 1. birleşimi açılış ve yoklama ile başladı. Başkan Sel, toplantıda ilk olarak Cumartesi günü oynana maçın ardından şampiyon olan AFJET Afyonspor'un başarısını kutladı. Sel, ayrıca 16 Nisan'da gerçekleşen halk oylamasının vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Daha sonra meclise gelen gündem dışı konular görüşülerek oy birliği ile komisyonlara havale edildi.

(HK-GC-



02.05.2017 17:51:01 TSI

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