Turhan Oral'ın acı günü
(Fotoğraflı)
Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Danışmanı Turhan Oral'ın Kayınpederi vefat etti.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Danışmanı Turhan Oral'ın kayınpederi, SGK İl Müdürlüğü Şube Müdürlerinden Emine Oral'ın babası, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'nden emekli Gündüz Pirecioğlu vefat etti.
Pirecioğlu'nun cenazesi Kozlu Yıldızevler Sitesi'nde bulunun evinin önünde getirilerek helallik alındı.
GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, GMİS Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, GMİS Personeli ve SGK İl Yöneticileri ve personeli, merhumun yakınları, komşuları ve dostları Turhan-Emine Oral çiftine ve Pirecioğlu ailesine taziyede bulundu.
Gündüz Pirecioğlu'nun cenazesi Zonguldak Merkez ilçeye bağlı Sofular Köyü Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben toprağa verilecek
(SÖ-SÖ-Y)
02.05.2017 17:53:23 TSI
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