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Engelleri Aşan El Sanatları Sergisi



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Halk Merkezi tarafından "Engelleri Aşan El Sanatları Sergisi" düzenlendi.

Sergide engelli öğrencilerin el emeği göz nuru eserleri sergilendi. Programa Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Beytullah Gençtan, Fatsa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nevzat Aydın, Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Beraat Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

Fatsa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Barış Semih Yazıcı yaptığı açılış konuşmasında, "Her zaman dediğimiz gibi hiçbir engeli ve zorluk, hayata tutunmak için bize sorun çıkarmayacaktır. Fatsa Halk Eğitim Merkezi olarak bu şuur ve istekle, yavrularımıza hem eğitim hem de onların eserlerini sergileme ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Açılışını yaptığımız sergimizde de evlatlarımızın yapmış oldukları eserleri görünce bizler kadar sizlerde gurur duyacaksınız" dedi.

Engelli öğrencilerin yaptıkları eserlerin sergilendiği sergi açılışı öncesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, kısa bir konuşma yaptı. Atinkaya, "Sevgili öğrencilerimizi ve değerli öğretmenimizi çok tebrik ediyorum, gerçekten çok güzel eserler ortaya çıkarmışsınız. Şunu belirtmek isterim ki, bu tür faaliyetler çok önemsediğimiz şeyleridir. Halk Eğitim Merkezimizin sizlere kurs açması ve kurs öğretmenimizin verdiği eğitimle güzel eserler ortaya çıkarmanız, bizlere geleceğe dönük çok büyük umutlar verdi" şeklinde konuştu.

(AA-SLH-Y)



02.05.2017 17:56:20 TSI

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