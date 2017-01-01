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Tilbe Saran çocuklara 'İnci'nin Maceraları'nı okudu



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi, yazar, şair ve sanatçıları öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor.

Orhan Kemal'in hikayelerinin konu alındığı programın son konuğu tiyatro sanatçısı Tilbe Saran oldu. Tilbe Saran, Nilüfer Üçevler Kütüphanesi'nde Vahide Aktuğ ve Koç Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Orhan Kemal'in 'İnci'nin Maceraları' adlı çocuk kitabını okuyan Saran, öğrencilerin ilgisini topladı. Vahide Aktuğ Ortaokulu ve Koç Ortaokulu öğrencilerinin sorularını da cevaplayan Tilbe Saran, çocuklardan daha çok kitap okumalarını ve kendi hikayelerini oluşturmalarını istedi.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, tiyatro sanatçısı Tilbe Saran'a teşekkür etti.

(MŞ)



02.05.2017 17:57:19 TSI

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