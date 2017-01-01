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Kükürtlü Türkiye finallerinde

- Yüzmede Bursa'ya 25 madalya



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu, Küçükler yüzme yarışları Türkiye finalinde Bursa'yı temsil edecek.

Bursa'da 18-20 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Okullar Arası Yıldızlar Yüzme Yarışları'nda, kızlarda Bursa birincisi, erkeklerde ise Bursa ikincisi olan Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu, Türkiye finallerine kaldı.



Bursa'nın yüz akı

Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu Küçük Yüzme Takımı Antalya da 28-30 Nisan 2017 tarihlerinde 19 ilin takımının katılımıyla gerçekleştirilen okullar arası yarıfinal yarışlarında Bursa'yı temsil etti. Erkek takımının birinci, kız takımının üçüncü olduğu yarışlar sonucunda Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti. Küçük yüzücüler, üç günlük yarışlar sonucunda 8 altın 5 gümüş 12 bronz olmak üzere toplamda 25 madalya kazandı.

Bu başarıdan büyük mutluluk duyduğunu belirten Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu Müdürü Ramazan Yürük, Türkiye finallerinde de Bursa'ya kupalar ile döneceklerini söyledi. Yürük, sosyal, kültürel ve sportif alanda faaliyet gösteren öğrencilerine her türlü desteği verdiklerini ve bunun karşılığında da bir çok alanda Bursa'yı gururla temsil ettiklerini ifade etti.

(UGR)



02.05.2017 17:57:35 TSI

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