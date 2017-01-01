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Şiir Kütüphanesi Nilüfer'e ödül getirdi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi tarafından kurulan Şiir Kütüphanesi bir ödülle daha taçlandı.

Uluslararası Özkan Mert Onur Ödüllerinden biri olan 2017 Şiir Ödülü, projenin uygulanış şekli ve Türkiye'ye örnek olacak katkıları sebebiyle Nilüfer Belediyesi Şiir Kütüphanesi'ne verildi. 3. Uluslararası Özkan Mert Onur Ödülleri Kocaeli Mimarlar Odası'nda gerçekleştirilen törende sahiplerine verildi. Ödül törenine Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına ödülü Özkan Mert'in elinden alan Pala, Bursa'da 12 yıl yatan Nâzım Hikmet'in adına açılan kültürevinde, Türkiye'nin ilk şiir kütüphanesine ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını belirtti.

Törende ayrıca, "Onur Ödülü", Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilim Bölüm Başkanı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz'a, "Kültür Ödülü" Kastamonu Valiliği Kent Müzesi Sorumlusu arkeolog Murat Karasalihoğlu'na, "Bilim Ödülü" Avni Öztüre'ye, "Çevre Ödülü" de Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'na verildi.

Nicomedia Akademi Derneği, Nicomedia Kocaeli Kültür Platformu, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) ve Özkan Mert Onur Ödülü Seçici Kurulu, 3.Uluslararası Özkan Mert Onur Ödülleri için değerlendirme yaparken UNESCO'nun "Yaşayan İnsan Hazineleri" kriterlerini göz önüne alarak yaptı.

(MŞ)



02.05.2017 18:00:21 TSI

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