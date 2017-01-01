YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Gümrükçüoğlu, Büyükşehir'in 3. yılını değerlendirdi

Başkan Gümrükçüoğlu, Büyükşehir'in 3. yılını değerlendirdi



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Büyükşehir Belediyesinin 3. yılını düzenlediği basın toplantısı ile değerlendirdi.

Büyükşehir Belediyesi Sera Gölü Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya 15 Temmuz şehitlerini anarak başlayan Gümrükçüoğlu, Trabzonlu şehitleri, isimleri ve hayat hikayeleri ile birlikte yad etti. Belediye olarak tamamladıkları, sürdürdükleri ve projelendirdikleri tüm çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Gümrükçüoğlu, "Birlikte bir dünya şehri oluşturuyoruz" dedi.

Altyapı çalışmalarından üstyapı çalışmalarına, sosyal faaliyetlerden ilçelerde sürdürülen çalışmalara, doğalgaz çalışmalarından kentsel dönüşümlere, yol çalışmalarından imar uygulamalarına ve dev projelere kadar her alanda yapılanları anlatan Gümrükçüoğlu, sürdürülmekte olan Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesinin yüksek maliyetli dev bir proje olduğunu kaydetti. Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Gümrükçüoğlu, "Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesi 800 bin m2 alan oluşturacak, oldukça yüksek maliyetli dev bir projemizdir. Bu proje ile amacımız halkımızın denizle buluşmasını sağlamak, şehrimize önemli bir sosyal ve kültürel alan kazandırmaktır. I. etap tahkimat alanında çalışmalarımız devam etmektedir ve bu alan 250 bin m2'dir. Gülcemal Projesi etap etap tamamlanacaktır. Böylece Sahil Yolunun denizle bağlantıyı kestiği hususu Trabzon lokalinde ortadan kaldırılmış olacaktır" dedi.



"Raylı sistem projesi yılsonuna kadar tamamlanacak"

Trabzon'da dev bir yatırıma daha imza atmaya hazırlandıklarını vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Hafif raylı sistemin engebeli bir coğrafyası olan Trabzon'umuzda doğu-batı istikametinde gerçekleştirilmesi çalışması sürdürülmektedir. Bu yılın sonuna kadar projesini tamamlamış olacağız. Sonrasında da finansman temini ile yolumuza devam etmiş olacağız. Şehrimizde bir büyük adım daha atmak istedik. Trabzon'da tarihte Karagöz Meydanı var. Şuanda Trabzon'un en yoğun bölgesinde bulunuyor burası. Bu meydanı tekrar Trabzon'a kazandırmak için büyük bir hazırlık sürdürdük. Cudibey İlköğretim Okulu ve Öğretmen Evi bu bölgede yer alıyor. Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz ile görüşmemizde okul ve öğretmen evini Tabakhane'de TOKİ'den satın aldığımız arsada inşa edip teslim etmemiz şartıyla takas işlemini gerçekleştirecek şekilde protokol imzaladık. Bu dev projenin uygulamasına önümüzdeki aylarda başlayacağız. Bunu buradan kamuoyuna iletmek benim için çok sevindirici bir adım" diye konuştu.



"Sıra meydan parkı 3. etaba geldi"

Başkan Gümrükçüoğlu, Meydan Parkı 2. etap kentsel yenileme çalışmasını da tamamladıklarını ifade ederek, "Şimdi sıra Meydan Parkı 3. etaba geldi. Burada planlama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bölgeyi şehrimize kazandıracağız ve burası Trabzon'un denize bakan bir balkonu olacak" şeklinde konuştu.



"Yeni stadyuma hayal diyorlardı işte gerçek oldu"

Trabzonspor'a yeni stadyum için hayal denildiğini vurgulayan Gümrükçüoğlu, "İşte bu hayal gerçek oldu. Bu bir Trabzon birlikteliğinin eseridir. En başta da dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan kaynaklanan bir büyük eserdir. Biz ne mi yapmışız burada? Buranın suyunu, kanalizasyonu, doğalgazını, imar planlarını yapmışız, çevre düzenlemesinde aylarca çalışmışız. Mimarlar Odası mahkeme açıp burayı durdurmuş, biz takip edip yeni imar planlarını yapıp işi başlatmışız. Bu tarz birliktelikler Trabzon'u süratle dünya şehri olma idealine kavuşturur" ifadelerini kullandı.



"Büyükşehir demek imar demektir"

Dikey yapılaşmadan uzaklaşmak gerektiğini kaydeden Gümrükçüoğlu, şöyle konuştu:

"Önemli ve hummalı bir gayretle Büyükşehir Belediyesi 1/100000 ölçekli çevre planını hazırladık. Bunun onaylanması ve yürürlüğe girmesinin sonrasında 1/50000 ölçekli il çevre düzeni planını hazırladık ve Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilmiştir. Mayıs ayında da 1/25000 ölçekli nazım imar planı Belediye Meclisinde görüşülecektir. 2014 yılında 14 şehrimiz daha büyükşehir statüsüne kavuştu. 14 yeni büyükşehir içinde sadece Trabzon ili 1/50000 ölçekli planını yaptı. 1/25000 ölçekli plan ise sadece 4 ilde gerçekleştirildi ve bunlardan biri Trabzon'dur. Trabzon bu işte çok büyük bir ön adım aldı. 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Kurultayı yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın orada en büyük tavsiyelerinden birisi, dikey yaşamak değil yatay yaşamanın bizim toplumumuzun sosyo-kültürel yapısının, omuz omuza kol kola yaşamanın en önemli faktörü olduğu oldu. 'Bizim kültürümüzün şehirlerinde zengin ile fakir, ümmi ile alim, zahid ile serkeş, patron ile işçi aynı mahallede de ikamet eder' dedi. Hatırlayınız Trabzon'da öyleydi. Bunu sağlayacak olan mahalle kültürüdür ve yatay yapılaşmadır. Onun için ben kazanacağım o kazanacak diye değil, toplum kazanacak diye hareket edelim ve dikey yapılaşmadan uzaklaşalım. Sayın Cumhurbaşkanımız o konuşmasında sıfır kotunun alınacağı yeri belirlemede 1 kat bodrumdan istifade edilebilecek bizim gibi şehirlerde 7 kat, 8 kat bodrumların katliam olduğunu ifade etmiştir. Bugün şehrimizde halen aynı katliam sürdürülmek istenmektedir. Büyükşehir demek imar demektir. Nesillerimize güzel bir şehir bırakalım. İmar katliamına meydan vermeyecek şekilde bir tavır ortaya koyalım. Burada en baş sorumluluk belediyelerindir. Büyükşehir Belediyesi olarak nasıl benim sorumluluğum varsa, imarda proje onayını veren ilçe belediyeleri bizatihi birinci sorumludur. Sayın Cumhurbaşkanımız o konuşmalarında, 'onu ya da bunu değil toplumu' düşünme sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatmıştır."



"Kanuni bulvarının herşeyinde varım"

Kanuni Bulvarı projesinin Türkiye'deki nadir projelerden biri olduğunu ifade eden Gümrükçüoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bakın Kanuni Bulvarı inşaatı devam ediyor. Yıldızlı Yonca Kavşak tamamlandı ve hizmete açıldı, Akyazı tünelleri ve stadyum bağlantı yolları tamamlanarak hizmete açıldı. Dedik ya birlikte bir dünya şehri oluşturuyoruz diye. İşte olay budur. Hatırlayın 'devlet bu kadar parayı buraya niye harcıyor' diyenleri. Kendinden makul bilgilerle konuşanları hatırlayın. Bakın şimdi manzaraya. Burası on yıllar sonrasına da hizmet verebilecek hale geldi. Neden ısrar ettiğimizi anlamak şimdi mümkün. Kanuni Bulvarı devam ediyor. 14 köprülü kavşağı, 8 hemzemin kavşağı, 9 tüneli, viyadükleri bulunan bir büyük dev eserdir Kanuni Bulvarı. Tarihi bir şehirde, meskun mahalleri tamamlanmış bir şehirde, şehri yarıp geçen, engebeli arazisini, kuzeyi güneye bağlayan, Türkiye'deki nadir projelerden biridir Kanuni Bulvarı. Maliyeti epey olmuştur ama Trabzon için azdır bile. Onun gibi daha çok hizmetlerin bu şehre getirilmesi gerekmektedir. Bunun neresindesiniz diye sorarlar ya; 18 uygulamalarında, 22 kavşağında, 2 şerit gidiş iki şerit geliş yapılmasının ve 10 yıl sonra tıkınmasının önüne geçmek için 3 şerit gidiş 3 şerit geliş olarak yapılmasındayım. Şuandaki 18 uygulamalarının uygulanmaya devam ettirilmesindeyim. Burada önemli olan Trabzon'un birlikteliği ve beraberliğidir. İşte bunlardan biri de Erdoğdu Yoludur ve 2019'da tamamlanması planlanmaktadır."



"Trabzon'a disneyland kazandırmak için çalışmalar sürüyor"

3. yıl değerlendirme toplantısında Trabzon'un 18 ilçesinde de gerçekleştirecekleri projeleri sıralayan Gümrükçüoğlu, Pazarkapı'da büyük bir şehir camisi inşa edeceklerini, yine bu noktada bir mini otogar yapacaklarını, Trabzon'a disneyland kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini, kimi ilçelerde kent meydanları yapacaklarını ve bunları projelendirdiklerini kaydetti. Başkan Gümrükçüoğlu, ayrıca içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarında yatırım yağmuru gerçekleştirdiklerini dile getirirken, TİSKİ Genel Müdürlüğünün tamamladığı, sürdürdüğü ve 2017 yatırım programına aldığı projelerin toplam maliyetinin 1,4 katrilyonu aştığını söyledi. Gümrükçüoğlu, TİSKİ Genel Müdürlüğünün ilçelerde gerçekleştirdiği yatırımları da ayrıntılarıyla basın mensuplarıyla paylaşırken, Karakaya Grup Suyunun baraj haline getirilmesi içinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

(OK-ÖS-Y)



02.05.2017 18:05:22 TSI

NNNN

