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İpekyolu Belediyesinden okullara oyun parkı

02 Mayıs 2017 Salı, 17:57
İpekyolu Belediyesinden okullara oyun parkı
İpekyolu Belediyesinden okullara oyun parkı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van merkez Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından Fevzi Geyik İlköğretim Okulu Bahçesine çocuk oyun parkı ve peyzaj çalışması yapıldı.
İpekyolu Belediyesi çalışmalarını her alanda devam ettiriyor. Okullardan gelen talepler doğrultusunda Fevzi Geyik İlköğretim Okulu Bahçesine çocuk oyun parkı ve peyzaj çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında çocuk oyun grubu, oturma bankları, çöp kovaları kurulumu ile okul duvarlarına sanatsal görseller çizildi. Ayrıca okul bahçesinde, İpekyolu Belediye Başkan Vekilinin de katıldığı fidan dikimi gerçekleştirildi. Fevzi Geyik İlköğretim Okulu Müdürü Harun Yeşilova, tüm çabaları, emekleri ve hayalleri öğrenciler olan ve bu amaç ile çıktıkları yolda verdikleri desteklerden ötürü İpekyolu Kaymakamı ve İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'e teşekkür etti.
(EKİP-ŞAK-Y)

02.05.2017 18:06:21 TSI
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