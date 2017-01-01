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Öğrencilerden 'Okul öncesi şenliği'



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Selcen Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul öncesi şenliği kapsamında el emeği, göz nuru eserlerini sergiledi.

Okulun spor salonunda düzenlenen şenliğe Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Karakaya, Eğitim Bir Sen Muş Şube Başkanı Mahir Barışan, Selcen Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nurcan Mergen, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci ile davetliler katıldı. Öğrencilerin el emeği, göz nuru çalışmalarının yer aldığı sergide ilk olarak çeşitli gösteriler düzenlendi. Gösterilerden sonra özellikle yöresel çalışmaların yer aldığı bir birinden güzel eğitici eserlerin yer aldığı stantlar gezildi.

Şenlikle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, okul öncesi eğitimini önemsediklerini belirterek önümüzdeki eğitim öğretim yılı itibariyle okul öncesi eğitimin zorunlu hale geleceğini söyledi. Okul öncesi eğitimi alan öğrencilerde farkındalık oluşturmak ve okul öncesi öğrencilerine daha doğru bilgiyi, temel bilgileri vererek, okulu sevme, arkadaşlarını sevme, öğretmenlerini sevme okulda nitelikli zaman geçirmeyle ilgili temel eğitimler verebilmek olduğunu ifade eden İlci, "Okul öncesi eğitim önümüzdeki yıl itibariyle zorunlu hale gelecek. Biz bütün çocuklarımızın okul öncesi eğitimi alarak, eğitim hayatlarına başlamalarını istiyoruz. Çünkü okul öncesi eğitimi alan bir öğrencide farkındalık oluşturmak ve daha doğru bilgiyi, temel bilgiler verilerek almasını sağlayarak, çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Okul öncesi eğitimde çocuklarımızın, okulu sevme, arkadaşlarını sevme, öğretmenlerini sevme okulda nitelikli zaman geçirmeyle ilgili temel eğitimler verilmektedir. Bu eğitimi alan öğrencilerimiz, okul hayatları boyunca okulu seviyor, öğretmelerini, arkadaşlarını seviyor ve okul onun için olmazsa olmaz bir ortam haline geliyor" dedi.

(NA-ŞAK-Y)



02.05.2017 18:07:19 TSI

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