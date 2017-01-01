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Belediye Başkanı Fadıloğlu meclis üyelerini bilgilendirdi

- Fadıloğlu meclis toplantısı öncesi sunum yaptı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Orhan Erkılıç

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyelerine yönelik 2014-2017 yılları arasında yürütülen çalışmaları konu alan bir sunum yaptı.

Meclis Toplantısı öncesi bilgilendirmede bulunan Başkan Fadıloğlu, "Derdimiz, vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek" dedi.

Şehitkamil Belediye Meclisinin 2017 yılı dönemi Mayıs ayı toplantısının birinci birleşimi Rıdvan Fadıloğlu başkanlığında yapıldı. Mecliste 12 madde görüşüldü. Görüşülen 12 madde ilgili komisyonlara sevk edildi. Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu, Meclis Toplantısı öncesi Şehitkamil Belediyesi tarafından 2014 ile 2017 yılları arasında yürütülen çalışmaları anlatan bir sunum yaptı. Sunum öncesinde hizmetleri içeren tanıtım filmi izletildi.

"Projelerimiz ve yatırımlarımız artarak sürecek''

Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Meclis Üyelerine hizmetlerde sağladıkları katkılar için teşekkür ederek sözlerine başladı. Meclis Üyelerine hitaben konuşan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, dertlerinin vatandaşa en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu vurguladı. Belediyenin asli görevlerinin yanı sıra sosyal belediyeciliğin gereğini de yerine getirme gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Şehitkamil Belediyesi olarak 'yol medeniyettir' anlayışıyla imar uygulaması yapılmış olan alanlarda toplam 676 kilometre yol açtık. Yol açma çalışmalarını ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdik. Sanayicilerimiz için özellikle KÜSGET bölgesinde çok önemli çalışmalar yürüttük. Sinan Mahallesinde başlattığımız Köykent Projesi ile vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve nitelikli alanlarda yaşamlarını sürdürmeleri çalışma başlattık. Bu projemizi farklı noktalarda da uygulayacağız. Büyükşehir Yasası sonrası köyden mahalleye dönüştürülen alanlara çok önemli yatırımlar sağladık. Yeni mahalle olan 23 köye sosyal tesis yaptık. Yapılacak 18 sosyal tesis de proje aşamasındadır. Çiftçilerimizin üretimine doğrudan etki edecek arazi yolları açma çalışmaları hızla sürüyor. Bugüne kadar toplam bin 14 kilometre arazi yolu açtık. Bunun yanı sıra kilit taşı, çocuklar için oyun gurupları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Yine kentsel dönüşüm konusunda başarılı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşüme bağlı olarak vatandaşlarımız için depreme dayanıklı ve nitelikli yaşam alanlarına sahip daireler inşa ettik. İlçemizin farklı noktalarına pazar yerleri, parklar, otoparklar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Şehitkamil Belediyesi olarak fidan dikmeyi ve yeşil alan sayısını arttırmayı çok önemsiyoruz. 'Bi Dünya Yeşil' projemiz kapsamında diktiğimiz fidanlar, bugün boyumuzu aşan ağaçlar oldu. İlçemizin merkezinde yer alan mahallelere sosyal tesis yapımına devam ediyoruz. Toplumumuzdaki dezavantajlı gurupların ve kişilerin sosyal yaşama daha kolay adapte olması için birçok proje hayata geçirdik. Bünyemizde hizmet veren aile merkezlerimizden her yıl binlerce vatandaşımız faydalanıyor. Yine gençlerimizin daha iyi bir eğitim alması için ilçemizin farklı noktalarında okuma salonları açtık. Şehitkamil Belediyesi olarak daha sağlıklı bireylerin yetişmesi için kendi bünyemizde hizmet veren spor tesislerimizde çok sayıda sportif organizasyon düzenledik ve bu organizasyonlarımızda binlerce sporcu yarıştı. Geleceğimizi düşünerek hayata geçirdiğimiz geri dönüşüm amaçlı projelerin meyvelerini şimdilerde almaya başladık. Geri dönüşüm konusunda çok önemli başarılar elde ettik. Çalışmalarımız aldığımız desteklerle devam ediyor. Projelerimiz ve yatırımlarımız artarak sürecek."

Toplantı Belediye Başkanı Fadıloğlu'nun gündem maddelerini oylamaya sunması ile son buldu.

(OE-SD-Y)



02.05.2017 18:08:03 TSI

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