YEREL HABERLER / KASTAMONU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sıla Öğrenci Yurdunda mezuniyet sevinci

Sıla Öğrenci Yurdunda mezuniyet sevinci



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Sıla Öğrenci Yurdunun düzenlediği mezuniyet gecesinde Kastamonu Üniversitesinin değişik bölümlerinden mezun olan 12 öğrenciye plaket ve ödülleri verildi.

Şehit Mehmet Yılmaz İmam-Hatip Ortaokulunda düzenlenen mezuniyet gecesine Kastamonu'dan ve komşu illerden çok sayıda davetli katıldı. Mezuniyet gecesinde, mezun olan öğrencilere yurttan daha önce mezun olmuş ve yurtta halen kalan öğrencilerde eşlik etti.

Sıla Öğrenci Yurdu öğrencilerinin büyük bir gayret sonucu hazırladıkları mezuniyet gecesinde şiirler okundu, ilahiler dinletildi, ilgiyle izlenen bir yıllık sosyal faaliyetler video ile gösterildi. Gösterinin ardından mezun öğrencilerin mezuniyet sevinciyle birlikte sıla yurdundan ayrılacak olmanın burukluğu yaşandı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Yurt Müdürü Enis Köklü, "Okullarından mezun olan arkadaşlara hayatlarında başarılar diliyorum. Mezuniyet gecesinin hazırlanmasında emeği geçen Yurt Personeline ve bizi tercih eden öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

2008 yılında Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olan ve aynı zamanda sıla yurdunda kalan Marmara Evleri İhlas Kolejinde Müdür Yardımcılığı yapmakta olan Salih Hakan Atakan ise, mezun olan öğrencilere mezun olduktan sonrada yurtla irtibatlarını devam ettirmelerini ve Sıla Yurdunda öğrendikleri değerleri bir ömür yaşatmalarını ayrıca yurda katkı sağlayabilecek işlerinde içinde olmaları hususunda tavsiyede bulundu.

Yurtdışından gelen öğrenciler adına konuşma yapan Afganistanlı İlahiyat Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisi Abdurrahim Sırdaş da, İhlas Vakfının Afganistan'daki ve Türkiye'deki çalışmalarını anlattı. Afganistanlı öğrencinin konuşmasının sonunda Yurt Müdürü Enis Köklü ile Eğitim Sorumlusu Nejdet Karakırık'a Afganistan Mahalli Kıyafeti "Çapan" hediye etmesi gecenin sürprizi oldu.

Programın sonunda mezun öğrencilerin tanıtımı yapıldı. Öğrencilere geceye katılan misafirler tarafından hediye ve plaketleri verildi.

(Vİ-İÇ)



02.05.2017 18:11:45 TSI

NNNN

