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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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İş kur ile müftülük arasında protokol imzalandı

02 Mayıs 2017 Salı, 18:04
İş kur ile müftülük arasında protokol imzalandı
İş kur ile müftülük arasında protokol imzalandı

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Zonguldak İl Müftülüğü arasında protokol imzalandı.
Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Zonguldak İl Müftülüğü arasında toplum yararına 6 ay çalıştırılmak üzere 100 kişi alınacak. Program sözleşmesi İl Müdürü Gönül Demirsu ile İl Müftüsü Rüstem Can tarafından imzalandı.
Program kapsamında çalıştırılacak personel 15 Mayıs 2017 tarihinde işe başlatılacak olup sözleşme 13 Kasım 2017 tarihinde sona erecek.
(SÖ-SÖ-Y)

02.05.2017 18:12:28 TSI
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