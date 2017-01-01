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İHH'dan "Yetimlerle Dayanışma Günleri" etkinliği

02 Mayıs 2017 Salı, 18:14
İHH'dan "Yetimlerle Dayanışma Günleri" etkinliği
İHH'dan "Yetimlerle Dayanışma Günleri" etkinliği

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Van gönüllüleri "Yetimlerle Dayanışma Günleri" kapsamında bir etkinlik düzenledi.
Afrika'nın batısında yer alan Burkina Faso'da inşa edilecek olan Malcom X yetimhanesine katkı sunmak amacıyla bir düğün salonunda düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda konuşan İHH Başkan Yardımcısı ve Yetim Birimi Sorumlusu Murat Yılmaz, uluslararası insani yardım kuruluşlarının verilerine göre dünyada 400 milyondan fazla yetim çocuk bulunduğunu belirterek, İHH'nın dünya genelinde 800 bin yetimin dönemsel olarak ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi. 90 bine yakın yetime sponsorluk kapsamında destek sağladıklarını ifade eden Yılmaz, "11 ülkede 32 adet yetimhane ile çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu çalışmalar çok önemlidir. Müslümanların bu alanda daha çok enerji sarf etmeleri gerekir. Ayrıca Müslümanlar bu tür çalışmaları yaparken bu günün yetimleri yarının ümmetini şekillendirecekleri bilincini kaybetmemeleri gerekmektedir. Cezayir'in bağımsızlık savaşında önemli rolü olan kendisi de yetim olarak yetimhanede büyüyen Ömer Muhtar örneği buna en büyük delildir" dedi.
Programa konuşmacı olarak katılan Araştırmacı Yazar Zekeriya Çelik ise, İslam dininin yetimlerin korunması ve himaye edilmesi noktasında topluma önemli bir sorumluluk yüklediğini belirterek, bu sorumluluk gereği her Müslümanın hayatlarında yetimler için özel bir yer açmaları gerektiğini savundu. Hz. Peygamberin de yetim olduğunu ve dünyayı değiştirdiğini ifade eden Çelik, "Hz. Peygamberin "Yetimi himaye edenle kıyamette şu elin iki parmak gibi olacağız" hadisine binaen infak edilen malın zarar olmadığını aksine ahiret azığı olarak kişiye ebediyete kadar fayda verecek en önemli amellerden olduğunu unutmamamız gerekir. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetlerinde malın infak edilmesi gerektiği bildiriliyor. Malımızı infak etmenin yanı sıra yetimlere yönelik organizasyonlara da destek verilmeli ve bu sevaptan mahrum kalınmamalıdır" diye konuştu.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programın geliri ise Afrika'nın batısında yer alan Burkina Faso'da inşa edilecek olan Malcom X yetimhanesine bağışlandı.
(MD-ŞAK-Y)

02.05.2017 18:23:10 TSI
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