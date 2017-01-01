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Devrek Tarım İlçe Müdürlüğünden uygulamalı eğitim



(Fotoğraflı)



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - Devrek Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından kursiyerlere yönelik uygulama eğitim düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen teorik ve uygulamalı eğitimde kursiyerlere Zonguldak İşkur İl Müdürlüğü, Devrek Ziraat Odası Başkanlığı, Devrek Halk Eğitim Müdürlüğü ve Devrek İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce ortaklaşa düzenlenen Eğitim 2017 Öğretim Yılı Koyun Yetiştiriciliği Kursunda kursiyerlere teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Düzenlenen programda katılımcılara sekiz gün ve 64 saatlik eğitim süresince, Veteriner Hekim Hakkı Terzi ve Veteriner Hekim Volkan Hızarcı tarafından, Koyunlarda Irk Seçimi, Koyun Barınaklarının Kuruluşu, Koyunlarda Beslenme, Kuzuların Sağlıklı Büyütülmesi ve Hayvanların Salgın Hastalıkları İle Mücadele konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Uygulamalı eğitim kapsamında; 02.05.2017 tarihinde Zonguldak Merkez İlçeye Bağlı Kaleoğlu Köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Zonguldak İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Aziz Karakurt'a ait işletmede; Devrek İle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hüsnü Yazıcı, Devrek Ziraat Odası Başkanı İdris Uzunsel, kursiyerlerin katılımı ve Veteriner Hekim Volkan Hızarcı'nın sunumu ile uygulamalı ve teorik eğitimlerin sonunda Mayıs ayında yapılacak olan yazılı sınavların ardından, başarılı olan katılımcılara sertifikaları verilecek.

(FE-OA-Y)



02.05.2017 18:24:49 TSI

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