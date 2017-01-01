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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Demirkol'dan Şanlıurfaspora moral ziyareti

02 Mayıs 2017 Salı, 18:17
Demirkol'dan Şanlıurfaspora moral ziyareti
Demirkol'dan Şanlıurfaspora moral ziyareti

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, TFF 1. Ligin 31'nci haftasında Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Şanlıurfaspor takımına, maç öncesi moral ziyareti gerçekleştirdi.
TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'un, ligin 31'inci haftasında karşılaşacağı kritik Balıkesirspor maçı öncesinde Başkan Fevzi Demirkol, şanlı takımın tesisteki antrenmanına katıldı. Belediye Meclis üyeleri Erdal Deniz, Hasan Kaya ve Mahmut Saatçi'nin de katıldığı ziyarette Demirkol'u, Kulüp Başkanı Emin Yetim, Kulüp Basın Sözcüsü Mehmet Büyükfırat ve Teknik Direktör Ogün Temizkanoğlu karşıladı. Kulüp başkanlığına getirilen Yetim'e hayırlı olsun temennisinde bulunan Haliliye Belediye Başkanı Demirkol, kritik maçla ilgili sporcularla da görüştü. Sporculara başarılar dileyen Demirkol, kritik Balıkesirspor maçında, tüm Şanlıurfa halkının GAP Arenada olması gerektiğini vurguladı. Demirkol, Haliliye Belediyesinin mehter takımı Mehteran-ı Haliliye'nin de stattaki yerini alacağını söyledi. Demirkol, antrenman sonrasında sporculara ve teknik heyete tatlı ikramında bulundu.
"Galibiyet bekliyoruz"
Demirkol, Şanlıurfaspor'a yaptığı moral ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada ise "Şanlıurfasporumuzda, bir başkan değişikliği oldu. Yeni başkanımız Emin Yetim'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Şanlıurfaspora daha önce başkan olarak hizmet eden İsmail Bağıban ve onun şahsında Şanlıurfasporda şuana kadar yöneticilik yapmış tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Fahri Başkanımız Mehmet Ekinci il dışında olduğundan bugün birlikte olmadık ama daha sonrasında birlikte olacağız. Bizim Şanlıurfasporun daha önceki zamanlarda futbolcularımızın motivasyonu açısından Bolu'daki kampını ziyaret ettik. Geçen yıl içerisinde Antalya'daki kampı da ziyaret ederek, yöneticilerimizle bir araya geldik. Yarınki kritik maçta Şanlıurfaspordan galibiyet bekliyoruz. Yöneticilerimize de her zaman olduğu gibi yanlarında olduğumuzu ifade ettik. Biz geçen yıllarda da, bu yılda Şanlıurfaspor'a elimizden gelen desteği sağladık. Bu bağlamda yarınki maçtan inşallah yüzü gülen taraf Şanlıurfaspor olacak. Şanlıurfaspor şehrimizin takımı, Şanlıurfa'nın tanıtımına olumlu katkıları olan takımımız. Şanlıurfasporun bulunduğu yeri koruması, daha üst lige çıkması için de elimizden gelen gayreti esirgemeyeceğiz" diye konuştu. Kulüp Başkanı Emin Yetim de, Başkan Demirkol'a yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür etti.
Demirkol, oyuncular, teknik heyet ve yöneticilerle görüştükten sonra tesisten ayrıldı.
(AK-SD-Y)

02.05.2017 18:26:38 TSI
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