YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şiir yarışmasına katılan Birecikli öğrenciler ödüllerini aldı

Şiir yarışmasına katılan Birecikli öğrenciler ödüllerini aldı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - ŞANLIURFA(İHA)Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiirini ezberleme yarışmasının şiiri ezberleyen öğrencilere ödüllerini verdi.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna,Birecik Kaymakamlığı ve Birecik Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 5. Kitap Fuarının açılışını gerçekleştirdi. Fuarda yer alan kitapları inceleyen Vali Tuna, fuarı gezen gençlere de bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Fuar açılışının ardından Şanlıurfa Valisi Güngör Azim tuna tarafından 18 Mart Haftası dolayısıyla başlatılan Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiirini ezberleme yarışmasının ödül törenine geçildi. Şiiri ezberleyen 257 öğrenciye çeyrek altın hediye edildiği programda Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri, en güzel okuyan Emine Yiğit tarafından seslendirildi. Programda bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa genelinde 3 bin 800 öğrencinin bu şiiri ezberlediğini kaydetti. Şiiri ezberleyen çocukların ödülü hak ettiğini sözlerine ekleyen Vali Tuna, şiiri ezberlemekle birlikte şiirin özünü yaşamak gerektiğini belirtti.

Konuşmasına devam eden Vali Tuna, "Çanakkale şehitlerinin bizden beklediği çok çalışmamız ve onların yarım bıraktığı işi tamamlamaktır. Yani ülkemizi bilimde ve teknolojide dünyanın en güçlü ülkeleri arasına sokmak için çalışacağız. Birileri insanlığa ve dünyaya zarar vermeye çalışırken biz onlara engel olmak için çalışacağız. Bize bugünlerimizi armağan eden şehitlerimizi şükranla yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ise, genç neslin bilinçlenmesi ve bilgilenmesi için her çalışmaya destek vereceklerini dile getirdi. Konuşmaların ardından yarışmada "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiiri ezberleyen 257 öğrenciye çeyrek altın hediye edildi.

Birecik'te düzenlenen programa Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ile birlikte, Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, Araştırmacı Yazar Mustafa Armağan ve çok sayıda davetliyle öğrenciler katıldı.

(AK-SD-Y)



02.05.2017 18:27:32 TSI

NNNN

