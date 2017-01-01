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Vali keşifte

02 Mayıs 2017 Salı, 18:27
Vali keşifte
Vali keşifte
- Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, turizm potansiyelini arttırmak amacıyla yeni turizm alanları keşfetmek için Karadağ Kanyonu'nu inceledi

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, turizm potansiyelini arttırmak amacıyla yeni turizm alanları keşfetmek için kolları sıvadı.
Altınordu ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde bulunan 'Karadağ Kanyonu'nu inceleyen Vali Balkanlıoğlu, beraberinde Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, DSİ 75.Şube Müdürü Mehmet Kurul, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Hıdır, Zafer Mahallesi Muhtarı Oğuzhan Şimşek ve mahallelilerle birlikte kanyon üzerinde gezi ve incelemelerde bulundu.
Ordu'nun turizm potansiyelinin son derce yüksek bir il olduğunu hatırlatan Vali Balkanlıoğlu, turistlerin doğal güzellikleri yerinde görmek ve huzuru bulmak için Ordu'ya koştuklarını söyledi. Keşfedilmemiş turistik yerler gerekli bakımlarının yapılarak turizme açılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Vali Balkanlıoğlu, Karadağ Kanyonu'nun turizm açısından son derce önemli olduğunun altını çizdi. Vali Balkanlıoğlu, "Şu anda Turnasuyu Karadağ Kanyonu'ndayız. Burası Zafer Mahallesi hudutları içerisinde yer alıyor. Turizm açısından son derece önemli vadi ve kanyon. Ordu'dan buraya kadar yürüyerek gelmek mümkün. Veyahut ta belli bir yere kadar arabayla gelip tamamen ormanın içerisinde, ırmağın çağlayan seslerini duyarak yürüyüş yapmak mümkün. Turnasuyu Irmağımız çok güzel ve temiz bir suya sahip. Granit kayaların zamanla oyulmasıyla beraber yer yer büyük çukurluklar mevcut ve buraların derinlikleri ise 3 ila 5 metre arasında değişiyor. Buralarda hem balık tutmak, hem de yüzmek mümkün. Irmak boyunca piknikte yapılabilir. Güvenli bir yerdir. Burası aynı zamanda yürüyüş güzergahı olarak da kullanılabilir" dedi.
Vali Balkanlıoğlu, şöyle devam etti: "Buraları keşfetmekteki amacımız, Ordu'yu ve güzelliklerini tanıtmak. Son zamanlarda yayla turizmi ve doğa turizmi bayağı revaçta. Kayaların üzerinde bile kıraç ve kurak olmasına rağmen değişik türde çiçekler var. Bunlar başka yerlerde bulunmayan bitki türleri. Bunun yanı sıra kuşlar, kelebekler ve bir çok hayvana da rastlamak mümkün. Bunların hepsi sadece buraya mahsus. Burası bir doğa harikası. Çok güzel bir ırmak var ve çok güzel akıyor. Turnasuyu Vadisi boyunca birçok su değirmenleri var. Bu su değirmenleri halen çalışabilir durumda. Geçmişte bu bölgenin tamamının un ihtiyacını bu su değirmenleri karşılarmış. Harika bir ırmak kenarından yürüyerek geliyorsunuz. Bu güzellikleri görmek ve buralarda fotoğraflar çekmek, ırmağın serin sularında yüzmek, piknik yamak, yürüyüş yapmak, hatta ırmak kenarında yukarıya doğru yükselen, zamanla ırmağın akışıyla oyulmuş ve uçurum haline gelmiş bu kayalıklarda dağ tırmanışları yapmakta mümkün. Sporun her çeşidine burada imkân var. Bütün vatandaşlarımızı, doğaseverleri buraları keşfetmeye ve görmeye davet ediyoruz. Muhtar arkadaşımız ve bütün mahalleli ve köylüler güler yüzleriyle, tatlı dilleriyle misafirlerimizi burada ağırlamaya hazırlar."
Geziye katılan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise belediye olarak gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. Tekintaş, "Karadağ kanyonu, Zafer Mahallemizin en önemli yerlerinden bir tanesi. Burası yürüyüş parkuru olarak, sit alanı ve turizm bölgesi olarak çok özel bir konumda. İnşallah buranın patika yolunu ve araç yolunu düzenleyerek en iyi şekilde hizmet vermeye gayret göstereceğiz. Burada günlük yürüyüş yapmak isteyen, su sesi duymak isteyenler için özel bir mekan. İnşallah Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak güzel bir mekan ortaya çıkaracağız. Çünkü buradan bir yol da Saraycık mahallemize çıkıyor. Hem iki taraftan da ulaşım sağlanarak turizme bu yönde katkı sağlayacağız" diye konuştu.
(MAK-SLH-Y)

02.05.2017 18:36:20 TSI
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