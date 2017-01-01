02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇORUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Alioğlu köyünde yaralar sarılmaya başlandı

02 Mayıs 2017 Salı, 18:28
Alioğlu köyünde yaralar sarılmaya başlandı
Alioğlu köyünde yaralar sarılmaya başlandı

(Fotoğraflı)

Turan Ozan Acar
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Kargı İlçesi'ne bağlı Alioğlu köyünde, 45 evin hasar gördüğü yangın sonrası yaralar sarılmaya başlandı.
İlçeye 50 kilometre mesafedeki Alioğlu köyünde önceki gece saatlerinde çıkan ve 45 ev ile ahır ve samanlıkların kullanılamaz hale geldiği yangının ardından soğutma çalışmaları tamamlandı.
Kargı Belediyesi ve İl Özel İdaresine ait iş makineleriyle yanan evlerin enkazı kaldırılırken, Kargı Kaymakam Vekili Muhammed Çetin'in koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri de mağdur vatandaşların tespiti ve psikolojik destek sağlanması amacıyla köyde çalışma yapıyor. Bazı yardım kuruluşları ile sivil toplum örgütleri de mağdur vatandaşlar için yardım çalışması başlattırken Kızılay tarafından yangınzede vatandaşlar için sıcak yemek çıkartmaya başladı.
Diğer taraftan yangında evlerini kaybeden vatandaşlardan bazıları, AFAD ekiplerince köyün girişindeki alana kurulan çadırlarda bazıları da komşularının evinde kalmaya başladılar.
(TOA-BÖ)

02.05.2017 18:36:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Şahiner'den tekerlekli sandalye yardımı
YEREL

BAŞKAN ŞAHİNER'DEN TEKERLEKLİ SANDALYE YARDIMI
Çorum'da 1 Mayıs kutlamaları
YEREL

ÇORUM'DA 1 MAYIS KUTLAMALARI
Belediye başkanı İlhan Sarıaltun için anma töreni
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI İLHAN SARIALTUN İÇİN ANMA TÖRENİ
Türk Tarih Kurumu Başkanı Hattuşa'yı ziyaret etti
YEREL

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANI HATTUŞA'YI ZİYARET ETTİ
&quot;Merkezim her yerde&quot; Sungurlu'da uygulanmaya başlandı
YEREL

"MERKEZİM HER YERDE" SUNGURLU'DA UYGULANMAYA BAŞLANDI
Arifegazili'de yağmur duası
YEREL

ARİFEGAZİLİ'DE YAĞMUR DUASI
Sungurlulu gençler Çanakkale'yi gezdi
YEREL

SUNGURLULU GENÇLER ÇANAKKALE'Yİ GEZDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

DİDEM SOYDAN'IN YATAK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

 1
  • 2 Bella Hadid gecelerde...
  • 3 Adından bir kez daha söz ettirdi!
  • 4 İşte Mahmut Tuncer'in kızı