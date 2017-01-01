YEREL HABERLER / ÇORUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Alioğlu köyünde yaralar sarılmaya başlandı

Alioğlu köyünde yaralar sarılmaya başlandı



(Fotoğraflı)



Turan Ozan Acar

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Kargı İlçesi'ne bağlı Alioğlu köyünde, 45 evin hasar gördüğü yangın sonrası yaralar sarılmaya başlandı.

İlçeye 50 kilometre mesafedeki Alioğlu köyünde önceki gece saatlerinde çıkan ve 45 ev ile ahır ve samanlıkların kullanılamaz hale geldiği yangının ardından soğutma çalışmaları tamamlandı.

Kargı Belediyesi ve İl Özel İdaresine ait iş makineleriyle yanan evlerin enkazı kaldırılırken, Kargı Kaymakam Vekili Muhammed Çetin'in koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri de mağdur vatandaşların tespiti ve psikolojik destek sağlanması amacıyla köyde çalışma yapıyor. Bazı yardım kuruluşları ile sivil toplum örgütleri de mağdur vatandaşlar için yardım çalışması başlattırken Kızılay tarafından yangınzede vatandaşlar için sıcak yemek çıkartmaya başladı.

Diğer taraftan yangında evlerini kaybeden vatandaşlardan bazıları, AFAD ekiplerince köyün girişindeki alana kurulan çadırlarda bazıları da komşularının evinde kalmaya başladılar.

(TOA-BÖ)



02.05.2017 18:36:29 TSI

NNNN

