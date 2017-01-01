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KTO Karatay Üniversitesinde "Kariyer ve Gelişim Zirvesi '17" başladı

02 Mayıs 2017 Salı, 18:28
KTO Karatay Üniversitesinde "Kariyer ve Gelişim Zirvesi '17" başladı
KTO Karatay Üniversitesinde "Kariyer ve Gelişim Zirvesi '17" başladı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinin bu yıl ikincisini düzenlediği, şirketler ile öğrenciler arasında etkili bir köprü olan Kariyer ve Gelişim Zirvesi '17, KTO Karatay Üniversitesinde yoğun bir katılımla başladı.
KTO Karatay Üniversitesinin sektör markalarını güçlendirmek ve nitelikli iş gücüne ulaşmayı kolaylaştırmak amacıyla düzenlediği etkinlikte konuşan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, "İş Arayan Değil İşte Aranan Mezunlar" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, "Biz, eğitim ve öğretim konusunda faaliyetler yürütürken, bir taraftan da öğrencilerin mezuniyet sonrasını planlamak durumundayız. Öğrencilerimizle hem Sektör Danışmanlığı Projesi'yle hem de bu tür etkinliklerle sektörü daha şimdiden bir araya getiriyoruz. Böylece onlar okurken, onlar için iş imkanını oluşturacak altyapıyı da hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.
KONTİMDER Başkanı Osman Başaran ise, etkinliğe ilişkin olarak, "KTO Karatay Üniversitesinde öğrenci olmak gerçekten büyük şans. Böyle etkinliklerin yanı sıra 'Sektör Danışmanlığı Projesi' de Türkiye'de bir ilk. İş dünyasından ve öğrenci arkadaşlarımızdan bu projeye katılmalarını ve sahip çıkmalarını arzu ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
MÜSİAD Konya Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özbuğday ise, "Üniversitemizin böyle bir faaliyette bulunması bizler için çok sevindirici. Bizler, iş adamlarının, yetişmiş ve kaliteli öğrencilere istihdam sağlaması veya onlara önderlik etmesi noktasında bu faaliyeti çok önemli buluyoruz" dedi. Özbuğday, iş dünyası adına bu faaliyeti gerçekleştirdikleri için de KTO Karatay Üniversitesine teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarın açılışını gerçekleştirerek firma stantlarını ziyaret etti. Kariyer ve Gelişim Zirvesi '17, 3 Mayıs Çarşamba günü de ekinliklerine devam edecek.
Etkinliğe, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Bahattin Kulu, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, KOMÜT Başkanı Şaban Topal, protokol üyeleri, firma temsilcileri, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.
(İHA-FM-Y)

02.05.2017 18:37:59 TSI
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