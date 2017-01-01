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ESOGÜ'de Sağlık Yönetiminde Mesleki Uyum ve Kariyer Zirvesi düzenlendi



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı'nın düzenlediği "Sağlık Yönetiminde Mesleki Uyum ve Kariyer Zirvesi-3, Yalın Hastane" etkinliğigerçekleşti.

ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'ndaki etkinlik öğrenci temsilcisi Damla Küçüksaraç'ın konuşmasıyla başladı. Daha sonra kürsüye gelen Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yaşar Odacıoğlu, sektörden konuşmacıların katılımlarıyla gerçekleşen bu etkinliğin sağlık yöneticisi adayları için önemli olduğunu belirtti ve öğrencilere sorular da sorarak konukların tecrübelerinden faydalanmalarını öğütledi.

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Menderes Tarcan, Sağlık Yönetimi Bölümü'nün 8 yıllık geçmişiyle ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin en genç bölümü olmasına rağmen, Türkiye'deki 62 Sağlık Yönetimi Bölümü içinde en çok tercih edilen 10 bölüm içinde yer aldığını söyledi. Türkiye'de Sağlık Yönetimi Bölümlerinin her yıl 2 bin 500 mezun verdiğini hatırlatan Prof. Dr. Menderes Tarcan, bölüm mezunlarının iş bulmalarındaki kritik faktörün artı değerle mezun olma ve fark yaratma olduğunu ifade etti. Sektör temsilcilerinin deneyimlerinden faydalanmanın öğrenciler için parayla ölçülemeyecek bir fırsat olduğunun altını çizen Prof. Dr. Menderes Tarcan, tüm konuk konuşmacılara teşekkür ederek sözlerini tamamladı. Açılışın ardından mesleki içerikli sunumlara geçildi.

(BRK-MET-Y)



02.05.2017 18:39:21 TSI

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