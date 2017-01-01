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YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
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KUDAKA 87. Yönetim Kurulu toplantısı Bayburt'ta yapıldı

02 Mayıs 2017 Salı, 18:39
KUDAKA 87. Yönetim Kurulu toplantısı Bayburt'ta yapıldı
KUDAKA 87. Yönetim Kurulu toplantısı Bayburt'ta yapıldı

(Fotoğraflı)

BAYBURT (İHA) - Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 87. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Bayburt Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi.
KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen'in aylık Ajans faaliyetleri ile ilgili yaptığı bilgilendirme sunumuyla başlayan toplantıda; Ajans iş ve işleyişine ilişkin genel değerlendirmeler yapılarak 2018 yılı Ajans bütçesinin hazırlanmasına yönelik Genel Sekretere yetki verildi. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.
(ERZ-AA-Y)

02.05.2017 18:47:18 TSI
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