YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kızılay'dan öğrencilere yardım eli

Kızılay'dan öğrencilere yardım eli



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Türk Kızılayı Alaçam Şube Başkanlığı tarafından, Umutlu İlkokulunda eğitim gören tüm öğrencilere ayakkabı yardımında bulundu.

Daha önce ihtiyaçları belirlenen Alaçam Umutlu İlkokulunda eğitim gören tüm öğrenciler için alınan ayakkabılar Kızılay aracılığı ile öğrencilere ulaştırıldı. Umutlu Mahallesi'ne giden İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural ve Türk Kızılayı Alaçam Şube Başkanı İsa Şentürk, Umutlu İlkokulu birleştirilmiş sınıflar öğretmeni Rezan Gül Dağdelen ile birlikte öğrencilere ihtiyaçları olan ayakkabıları teker teker giydirildi.

Türk Kızılayı Alaçam Şube Başkanı İsa Şentürk, "İlçemize 35 kilometre uzaklıkta bulunan Umutlu Mahallesi'nde zor şartlar altında eğitim hayatını sürdürmeye çalışan öğrencilerimizi, yavrularımızı görmezden gelmemiz mümkün değildi. Türk milletinin merhamet eli olan Türk Kızılayı olarak biz de elimizden geldikçe öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Okulumuzda eğitim gören tüm öğrencilerin tek tek ihtiyaçlarını tespit ettik ve ona uygun olarak ayakkabılarını onlara bizzat ulaştırdık" dedi.

İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural'a Kızılay'ı yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden Şentürk, Türk Kızılayı Alaçam Şube Başkanlığı tarafından kırsal kesimde bulunan okullara yönelik yardım çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

(ŞU-SLH-Y)



02.05.2017 18:49:21 TSI

NNNN

