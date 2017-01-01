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Başkan Şahiner'den tekerlekli sandalye yardımı



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, kronik hastalığı olan vatandaşa tekerlekli sandalye yardımı yaparak sevindirdi.

Akçay Mahallesi 8013. sokakta oturan Döne Aydemir, kronik hastalığından dolayı yürüyemeyen annesi Hatice Aydemir için Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'den tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Başkan Şahiner, Aydemir ailesinin isteğini geri çevirmeyerek Tekerlekli sandalye temin ettirdi. İhtiyaç sahibi vatandaşları belediyede ağırlayan Başkan yardımcısı Ahmet Yılmaz tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e teşekkürlerini ileten Aydemir ailesi; "Gerçekten bu sandalyeye çok ihtiyacımız vardı. Çevremizdeki komşularımızdan, gazetedeki haberlerden duyuyorduk. Abdulkadir Başkan kimseyi geri çevirmiyormuş. Bizde dilekçe yazarak talebimizi ilettik. Sağ olsun Başkanımız kimseyi geri çevirmediği gibi bizleri de geri çevirmedi." ifadelerini kullandılar.

(SŞ-BÖ)



02.05.2017 19:20:15 TSI

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