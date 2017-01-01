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Salihli Sardes Tiyatro Günleri başladı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli'de çocuklar tarafından hazırlanan oyunların sergileneceği Sardes Tiyatro Günleri düzenlenen törenle başladı.

Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kurslarına katılan çocuklar tarafından hazırlanan tiyatro oyunlarının sahneleneceği Sardes Tiyatro Günleri, Sart Mahallesi'nde başladı. 6 gün sürecek etkinliklerin ilk gününde Tiyatro Yönetmeni ve Eğitmeni Rasim Aşın yönetimindeki minik tiyatrocular Sart Mahmut İlkokulu Salonunda Midasın Maceraları isimli tiyatro oyununu sergiledi. Oyunu ise Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Yazka, Sart Mahmut Ortaokulu Müdürü Hasan Kaba, Sart Mahmut İlkokulu Müdürü Engin Taşkın ve öğrenciler izledi.

Tiyatro Yönetmeni ve Eğitmeni Yrd. Doç. Dr. Rasim Aşın, 6 gün devam edecek olan Salihli Sardes Tiyatro Günlerinde Sart Antik Kenti ve Mitoloji öykülerinin işlendiği konulardan oluşan Ahşap Konak, Altın Kent Sardes ve Sardes Macerası isimli çocuk oyunlarının sahneleneceğini ifade etti.

Aşın, ayrıca binlerce yıl önce tiyatro oyunlarının sahnelendiği ve Lidya Uygarlığı'nın başkenti olarak bilinen Sardes'te tiyatro günleri düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

(BA-AY-Y)



02.05.2017 19:54:34 TSI

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