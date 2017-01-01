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Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Tekirdağ'da toplandı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu aylık olağan toplantısı Tekirdağ'da yapıldı.

Edirne Valisi Günay Özdemir başkanlığındaki toplantıya Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Ziya Çetintaş, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin katıldı.

Toplantı, Genel Sekreter Mahmut Şahin'in gündemi arz etmesiyle başladı. Toplantının başında bir önceki yönetim kurulunda alınan kararlar değerlendirildi ve süt ve süt ürünleri alanında Ajansın yürüttüğü çalışmalar hakkında Kurul'a bilgi verildi. Daha sonra Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen KOBİ Dönüşüm Programının 2. Modülü olan Trakya Ticari Bilgi Merkezi'nin kurulması faaliyeti hakkında Danışman Yaman Koç tarafından Yönetim Kurulu'na sunum yapıldı.

Yönetim Kurulu daha sonra 2016 yılı faaliyet raporunu ele aldı. 2017 Yılı Teknik Destek Programı'nın ilan edilmesi kararının alınmasının ardından toplantı dilek ve temenniler bölümüyle sona erdi.

(ÖZ-Y)



02.05.2017 20:42:06 TSI

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