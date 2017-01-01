YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 6. Uluslararası Tekirdağ Fotoğraf ve Belgesel Festivali'nde muhteşem kapanış

6. Uluslararası Tekirdağ Fotoğraf ve Belgesel Festivali'nde muhteşem kapanış



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Tekirdağ Fotoğraf ve Belgesel Sinema Festivali muhteşem bir geceyle sona erdi.

Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği ve Süleymanpaşa Belediyesi işbirliği ile organize edilen festivalde üç gün boyunca birbirinden farklı fotoğraf sergileri ile belgesel gösterimleri gerçekleştirildi.

Altıncı Uluslararası Tekirdağ Fotoğraf ve Belgesel Sinema Festivali, üçüncü gününde fotoğraf sunumları ve belgesel gösterimleri ile sona erdi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın da katıldığı gösterimde Faik Kaplan'a ait belgesel film Engeliz, Cihan Karaca'nın Koyun Atlatma Şenliği isimli çalışması ile ilgili fotoğraf sunumu ve söyleşisi, Mustafa Eser'in Fer ve 17. Enlem projelerinin fotoğraf sunumu ve söyleşisi ve Onur Ercoşkun'un Duyguların Dili isimli çalışmasının fotoğraf sunumu ve söyleşisi yer aldı.

3 gün süren festivalde fotoğraf sergileri farklı mekanlarda meraklısıyla buluşurken, belgesel gösterimleri ve fotoğraf sunumları Tekirdağ Kent Konseyi Salonu'nda izleyiciye sunuldu.

28 Nisan Cuma akşamı gerçekleşen gösterimlerde ise Ufuk Kıray'a ait Eksi 18 - Ya Vicdanlar da Soğursa isimli kısa film, Prof. Güler Ertan'ın Dans ve Renk ile Dans ve Ruh isimli fotoğraf sunumları ve söyleşisi, Hakan Tokuç'un Bekleyiş isimli fotoğraf sunumu ve Leyla Emektar'ın Masal ve Neo-klasik isimli projelerinin fotoğraf sunumları ve söyleşisi izleyiciyle buluştu.

Festival boyunca açık kalan fotoğraf sergileri ve sergilendikleri adresler ise şöyle:

"Sezer'in Günlüğü - Leyla Emektar ve Hakan Tokuç - Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Hizmet Binası TEFOD Karma Sergi, Makro Mersin 1001 Çiçek - Zehra-Cihan Özmen - Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi, Tekirdağ'da Esnaf Olmak - TEFSAD Karma Sergi - Tekira Alışveriş Merkezi."



"Önümüzdeki yıl çok daha kapsamlı bir festival yapacağız"

Festival hakkında konuşan Süleymanpaşa Bekediye Başkanı Ekrem Eşkinat, açıklamasında, "Üç gün boyunca çok farklı içeriklere sahip sergiler ve gösterimler gerçekleştirildi. Öncelikle altı yıldır büyük emeklerle bu festivali organize eden TEFSAD üyelerine teşekkür ediyorum. Süleymanpaşa Belediyesi olarak sanat üreten herkesin ve her kurumun yanında olma misyonumuz gereği Uluslararası Tekirdağ Fotoğraf ve Belgesel Sinema Festivali'ne de imkanlarımız ölçüsünde katkı verdik, vermeye de devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl fotoğraf sanatçılarımız ve derneklerimizle birlikte çok daha kapsamlı ve dolu dolu bir festival gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

TEFSAD Başkanı Mehmet Çevik de festival boyunca verilen destek ve sağlanan tüm imkanlar için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın şahsında emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti. Çevik, "Fotoğraf sanatına sahip çıkan bir yerel yönetimimiz olduğu için şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Geçmişi ve bugünü geleceğe taşıyan bir belge niteliği taşıyan fotoğraf sanatı adına Süleymanpaşa Belediyesi ile birlikte birçok baka etkinliğe daha imza atacağımıza inanıyor, Belediye Başkanımız Ekrem Eşkinat ve ekibine şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

(HLD-ÖZ-Y)



02.05.2017 20:51:19 TSI

NNNN

