Ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
(Fotoğraflı)
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gümele köyünde çıkan yangında 2 katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Gümele köyünde 72 yaşındaki Fatma Gündüz'e ait 2 katlı ahşap bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Evde 12 yaşındaki torunuyla yaşayan Gündüz, yangını fark edince köylülerden yardım istedi. Köylülerin ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın söndürülürken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
(ÖZ-Y)
02.05.2017 20:58:04 TSI
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