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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Vali Kaban, fotoğraf yarışmasını değerlendirdi

02 Mayıs 2017 Salı, 21:26
Vali Kaban, fotoğraf yarışmasını değerlendirdi
Vali Kaban, fotoğraf yarışmasını değerlendirdi

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Valisi Ali Kaban, "Bir Gökgöl Mağarası Bir Zonguldak, Merdivenler Şehri Zonguldak" fotoğraf yarışmasını değerlendirdi.
Zonguldak'ta gerçekleştirilen 16 ilden 132 yarışmacının katıldığı yarışma sonuçlandı. 2 kategoride 14 fotoğraf dereceye girdi. Fotoğraf yarışmasını değerlendiren Vali Ali Kaban, "23 Nisan'da bitmek üzere bir fotoğraf yarışması düzenlemiştik. Zonguldak'ın fotoğraf derneği ile birlikte organize ettik. Ve çok hızlı bir çalışma oldu. Çok zordu yetişmesi ama tamamlandı. Başarılı güzel bir çalışma oldu. 132 kişi katılmış. Değişik kategorilerde dereceye girenler oldu. Ödüllendirmeler oldu. 19 Mayıs için de bir 'Bahar Bahar Zonguldak' başlıklı bir tekrar fotoğraf yarışması düzenlendi. 19 Mayıs'ta da ödülleri kazananlara takdim edilecek. Bir yıllık sürecek bir 12 Mevsim 12 Zonguldak başlığı altında bir değer çalışmamız var. O da 1 Mayıs itibariyle başladı. 1 yıl sürecek ve 6 Mayıs 2018'de ödüller verilecek. O baya çaplı ve geniş bir çalışma oldu. Bunlar daha önceki değişik dönemlerde konuştuğumuz Üzülmez Kültür Vadisi üzerinden sanatla Zonguldak'ı okuma çalışmalarımızın bir parçası olarak gündemde" diye konuştu.
Zonguldak Valiliği Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Ali Kaban'ın yanı sıra TSO Başkanı Metin Demir, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Doğu ve Zonguldak Fotoğraf Derneği temsilcileri de katıldı.
(OA-OA-Y)

02.05.2017 21:34:51 TSI
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