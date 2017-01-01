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Kuaförün talihsiz ölümü

- Kendisine hediye olarak verilen koltuk takımını indirirken, balkondan düşüp öldü



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası'nda kendisini hediye olarak verilen koltuk takımını Değirmendere Mahallesi'ndeki bir evin balkonundan indirmeye çalışan bir kuaför, koltukla birlikte üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası bağlı Davutlar'da kuaförlük yapan ve çevresinde çok sevilen 43 yaşındaki Ali Yendekoğlu'na Değirmendere Mahallesinde ikamet eden bir müşterisi kullanmadığı koltuk takımını hediye etti. Müşterisinin evine ihtiyaç fazlası koltuğu almak için giden Yendekoğlu, ip bağladığı koltuğu evin balkonundan indirmeye çalıştı. Bu sırada ayağına ip dolanan Yendekoğlu koltukla beraber 3. kattan zemine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Yendekoğlu'na ilk müdahaleyi yaptı ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası kuaför Davutlar'da Osmaniye Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

(ZH-MB-Y)



02.05.2017 21:51:45 TSI

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