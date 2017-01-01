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Sinan Yılmaz MHP Milas İlçe Başkanı seçildi



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı Olağan Kongresi'nde adaylık için yarışan Sinan Yılmaz 138 delegenin oyunu alarak yeni İlçe Başkanı seçildi.

Milas'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan MHP İlçe Teşkilatı Olağan Kongresi'nde genel merkez tarafından göreve getirilen mevcut Başkan Cengiz Özkaya yeniden aday olmazken, yapılan kongrede Sinan Yılmaz ve Suat Yaşar aday oldu.

189 delegenin oy kullandığı kongrede, Suat Yaşar 50 delegenin oyunu alırken, 138 oy alan Sinan Yılmaz, MHP Milas İlçe Teşkilatı'nın yeni başkanı oldu.

Kongreye MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, eski MHP Muğla Milletvekili adayları Ferat Yüksel, Dr. Hacı Çelik, Sadi Taşkın ile MHP'nin diğer ilçe yöneticileri ile MHP'li Milas Belediye Meclis üyeleri Mevlüt Kiriş ve İlhan Şimşek ile çok sayıda partili katıldı.

Başkan adayları Sinan Yılmaz ve Suat Yaşar, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'la birlikte kürsüde birlik pozu verdikten sonra konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Yapılan konuşmaların ardından oylama sonucu 138 oyla Sinan Yılmaz Milas İlçe Başkanlığı'na seçilirken, MHP Milas İlçe Yönetim Kurulu da şu isimlerden oluştu:

Murat Yıldırım, Emin Nazmi Ünlüsoy, Celal Serhat Öğretici, Ahmet Gürsoy, Fevzi Akkoç, Zafer Özkan, Mehmet Değer Özmen, Mehmet Öner, Emre Terlemez, Ehsan Şahin, Kemal Ürer, Mehmet Şişman, Ümit Ördek, Fatih Dursun, Gökhan Keklik, Mustafa Ali Coşkun, Mehmet Erol ve Mert Ateş.

Kongre, yeni İlçe Başkanı Sinan Yılmaz'ın teşekkür konuşmasıyla sona erdi.

(ÇP-MB-Y)



02.05.2017 21:52:28 TSI

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