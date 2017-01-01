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Mod'lu öğrencilerden yılsonu gösterisi

02 Mayıs 2017 Salı, 21:44
Mod'lu öğrencilerden yılsonu gösterisi
Mod'lu öğrencilerden yılsonu gösterisi

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Bodrum'da bulunan Mod International School'da eğitim gören minik öğrenciler yılsonu gösterisi düzenledi.

Mod Anaokulu ve Kreş bölümünde eğitim gören minik öğrenciler 23 Nisan etkinlikleri kapsamında yılsonu gösterisi düzenledi. Öğretmenlerinin nezaretinde sahneye çıkan öğrencilerin yaptığı dans şovlar büyük beğeni topladı. Spor yeteneklerini de sergileyen öğrencilerin gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Minik öğrenciler kendilerini seyretmeye gelen aileleri tarafından büyük alkış aldı. Yaklaşık 100 velinin katıldığı yılsonu gösterisi çeşitli etkinliklerle gün boyu sürdü.

Etkinlikle ilgili kısa bir açıklama yapan Kreş Müdürü Gülşah Dönmez şu sözlere yer verdi " Etkinliğimize bugün küçük öğrencilerimiz sahne aldı. 2, 3 yaş grubu öğrencilerimiz 23 Nisan etkinlikleri kapsamında yılsonu gösterisi sergiledi. Çok koordineli ve eğlenceli bir yılsonu gösterisi oldu. Etkinliğe katılan velilerimize çok teşekkür ediyoruz"dedi.
(EA-MB-Y)

02.05.2017 21:52:56 TSI
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