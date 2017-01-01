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Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde Şair Ömer Bulvarı ile Anadolu Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta saat 19.00 sularında meydana geldi.

Mimar Sinan Mahallesi Şair Ömer Bulvarı üzerinde seyreden Serkan H. yönetimindeki 09 AG 405 plakalı araç ile Anadolu Bulvarı üzerinde seyreden Kemal A. yönetimindeki 09 DS 170 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar hemen polise ve 112 Acil servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi çarpmanın etkisi ile hafif yaralanan 09 DS 170 plakalı aracın şoförü Kemal A.'ya müdahale ederek ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Diğer araç sürücüsü Serkan H. yaralanmazken, kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Mahalle sakinleri kavşakta sinyalizasyon sistemi olmamasından dolayı hemen hemen her hafta trafik kazası yaşandığını belirtirlerken, yetkililerden kazanın yaşandığı kavşağa önlem alınmasını istediler.

(OD-MB-Y)



02.05.2017 21:54:30 TSI

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