02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı

02 Mayıs 2017 Salı, 21:45
Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı
Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde Şair Ömer Bulvarı ile Anadolu Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta saat 19.00 sularında meydana geldi.
Mimar Sinan Mahallesi Şair Ömer Bulvarı üzerinde seyreden Serkan H. yönetimindeki 09 AG 405 plakalı araç ile Anadolu Bulvarı üzerinde seyreden Kemal A. yönetimindeki 09 DS 170 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar hemen polise ve 112 Acil servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi çarpmanın etkisi ile hafif yaralanan 09 DS 170 plakalı aracın şoförü Kemal A.'ya müdahale ederek ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Diğer araç sürücüsü Serkan H. yaralanmazken, kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.
Araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Mahalle sakinleri kavşakta sinyalizasyon sistemi olmamasından dolayı hemen hemen her hafta trafik kazası yaşandığını belirtirlerken, yetkililerden kazanın yaşandığı kavşağa önlem alınmasını istediler.
(OD-MB-Y)

02.05.2017 21:54:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kuaförün talihsiz ölümü
YEREL

KUAFÖRÜN TALİHSİZ ÖLÜMÜ
FETÖ'den aranan emniyet müdür yardımcısı Aydın'da yakalandı
YEREL

FETÖ'DEN ARANAN EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AYDIN'DA YAKALANDI

Başkan Çerçioğlu, Kuşadası'nda yerli fide dağıttı
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU, KUŞADASI'NDA YERLİ FİDE DAĞITTI
İŞKUR İstihdam Otobüsü Aydın'da
YEREL

İŞKUR İSTİHDAM OTOBÜSÜ AYDIN'DA
Öğrenciler okulları için el ele verdi
YEREL

ÖĞRENCİLER OKULLARI İÇİN EL ELE VERDİ
Aydın'da günübirlik kiralama ve metruk bina denetimleri
YEREL

AYDIN'DA GÜNÜBİRLİK KİRALAMA VE METRUK BİNA DENETİMLERİ
NTO'dan Nazilli Belediyesine nezaket ziyareti
YEREL

NTO'DAN NAZİLLİ BELEDİYESİNE NEZAKET ZİYARETİ
Aydın'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

AYDIN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Söke Belediyesinden 5 ve 7 Mayıs'ta iki etkinlik
YEREL

SÖKE BELEDİYESİNDEN 5 VE 7 MAYIS'TA İKİ ETKİNLİK
Söke İşletme Fakültesinde gençlik festivali
YEREL

SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİNDE GENÇLİK FESTİVALİ
Dünya basınından Didim Vegfest'e büyük ilgi
YEREL

DÜNYA BASININDAN DİDİM VEGFEST'E BÜYÜK İLGİ
Ege ihracatı yüzde 11 geriledi
YEREL

EGE İHRACATI YÜZDE 11 GERİLEDİ
İple indirmeye çalıştığı koltukla 3. kattan düşen kişi öldü
YEREL

İPLE İNDİRMEYE ÇALIŞTIĞI KOLTUKLA 3. KATTAN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ
Aydın'da Astım hastalığı anlatıldı
YEREL

AYDIN'DA ASTIM HASTALIĞI ANLATILDI
Mobil PTT aracı hizmete başladı
YEREL

MOBİL PTT ARACI HİZMETE BAŞLADI
Aydın kestanesi zirvede
YEREL

AYDIN KESTANESİ ZİRVEDE
Sağlık çalışanlarının üst öğrenim sorunu çözüme kavuşturuldu
YEREL

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÜST ÖĞRENİM SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURULDU
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
İletişim camiasının kalbi 4-5 Mayıs'ta Aydın'da atacak
YEREL

İLETİŞİM CAMİASININ KALBİ 4-5 MAYIS'TA AYDIN'DA ATACAK
Başak Koleji 'Atatürk ve Çocuk' resim yarışmasına damga vurdu
YEREL

BAŞAK KOLEJİ 'ATATÜRK VE ÇOCUK' RESİM YARIŞMASINA DAMGA VURDU
İstiridye mantarına talep artıyor
YEREL

İSTİRİDYE MANTARINA TALEP ARTIYOR
Travma Rallisi gerçeğini aratmadı
YEREL

TRAVMA RALLİSİ GERÇEĞİNİ ARATMADI
Aydın'da hacı adaylarına hazırlık kursu
YEREL

AYDIN'DA HACI ADAYLARINA HAZIRLIK KURSU
Aydınspor 1923'lü Oğuzhan U23 milli takımına seçildi
YEREL

AYDINSPOR 1923'LÜ OĞUZHAN U23 MİLLİ TAKIMINA SEÇİLDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

DİDEM SOYDAN'IN YATAK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

 1
  • 2 Bella Hadid gecelerde...
  • 3 Adından bir kez daha söz ettirdi!
  • 4 İşte Mahmut Tuncer'in kızı