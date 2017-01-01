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Göç mağduru ailelere seminer



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HAKKARİ (İHA) - Hakkari TOBB Mesleki Eğitim Merkezi tarafından yürütülen "Çiçekler Solmadan" projesi kapsamında göç mağduru ailelere rehberlik, rehabilitasyon ve sosyal hizmet konularında eğitim semineri verildi.

Bir süre önce TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş'ın katılımı ile Şehit Selahattin İlköğretim Okulunun konferans salonunda düzenlenen "Çiçekler Solmadan" projesinin ikincisi, bu defa Dağgöl Mahallesi çevre yolu üzerinde bulunan kurs merkezinde yapıldı. Göç mağduru ailelerin sorun, sıkıntı ve çözüm yollarının arandığı eğitim seminerine çok sayıda aile katıldı.

Hakkari Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görevli psikolojik danışman Hurşit Demir, aile bireylerine göç ile ortaya çıkan psikolojik sorunlar üzerinde detaylı bilgiler verdi.

"Çiçekler Solmadan" adlı proje kapsamında istihdam edilen sosyal hizmet uzmanı Vedat Yalçın ise, aile bireylerinin çocuk eğitimine vermeleri gereken önemi slaytlar eşliğinde anlattı.

Seminerde aile bireylerinden gelen sorular ve sorunlar da dinlendi. Psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanı, ailelerin soruduğu sorulara tek tek cevap verdiler.

TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş da, "Çiçekler Solmadan" projesinin amacından bahsederek, "Bu insanlar biraz da hayata küsmüş kişilerdir. Yoksullukları, çocuklarının eğitim dışına itilmelerine neden olmuştur. Eğitim faaliyetleri çerçevesinde onların girişimcilik cesaretleri artırılmaya çalışılacak. Girişimcilik cesareti ve özgüven kazanmaları, hedef kitleyi tekrar ekonomik ve sosyal hayatın bir parçası haline gelecektir" dedi.

Yoğun katılımın sağlandığı seminer, katılımcılara verilen ikramlarla sona erdi.

(FT-MSA-Y)



03.05.2017 07:51:39 TSI

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