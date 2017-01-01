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İkinci el kapı ve pencere satışıyla Ağrı'da yeni bir sektör oluşturdu



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Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı 29 Ekim Caddesi'nde ikinci el kapı ve pencere satan Fevzi Samancı adlı vatandaş, yıkım ihaleleri ve diğer illerden getirdiği malzemelerle kendisine özgü sektör oluşturdu.

Ağrı merkez ve ilçeleri başta olmak üzere tüm illerden ikinci el kapı ve pencere alan Fevzi Samancı, açtığı iş yeri ile maddi geliri düşük vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Özellikle köylerde inşaat yapmak isteyen vatandaşlar ikinci el kapı pencereye yoğun ilgi gösterirken, iş yeri sahibi samancı ise satışlardan oldukça memnun.

Kent merkezi 29 Ekim Caddesi'nde yıllardır ikinci el inşaat malzemelerini alıp satan Fevzi Samancı, malzemelerin çoğunu İstanbul'dan ihale usulü ile aldıklarını belirtti. Getirdikleri malzemeleri vatandaşlara uygun bir fiyata sattıklarını anlatan Samancı, ayrıca Ağrı ve ilçelerinde yıkım işleri olduğunda gidip bunları getirip sattıklarını belirtti. Genelde köylerde yaşayan ve maddi durumları iyi olmayan vatandaşların çok fazla tercih ettiklerini ifade eden Samancı "Köylüler ve dar gelirli olanlar genelde kapı, pencere ve mutfak dolapları alıyorlar. Sıfır malzemelere göre ikinci el malzemeler daha çok cazip geliyor. Yani malzemelerimizi sıfırın üçte biri fiyatına satıyoruz. Burada bizim 100 TL'ye sattığımız sıfır malzemeler olarak satılan yerlerde 300 lira'dır. Örnek verirsek bizde mutfak dolabı 400 lira, ama bunu sıfır almaya kalkarsanız 3 bin liraya alamazsınız. Bu yüzden de bizde fiyatlar uygun olunca vatandaşlar bizi tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

İlçeler köylerden vatandaşların ikinci el malzemelere yoğun talep gösterdiğini kaydeden Samancı" İlçelerden ve köylerden ihtiyacı olan insanlar gelip alıyor. Diyadin, Taşlıçay ve Patnos başta olmak üzere tüm ilçelerden geliyorlar. Malzemelerimizi Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerden getiriyoruz. Ağrı merkezde yıkılan binalar olursa onları alıp satıyoruz. İnşaat malzemelerimizi enkazı ihale alan müteahhit ile anlaşıyoruz ve ondan alıyoruz. Ağrı'da ihaleye girdiğimiz olmuyor. Bildiğimiz ve tanıdığımız müteahhitler yıkılacak binanın enkazını alıp birbirinden ayırt ettikten sonra vatandaşlara satıyoruz. Genelde çelik kapı, mutfak dolabı, pencere azda olsa kereste satıyoruz. Sattığımız çelik kapılar bizde 300 lira, ama sıfır olarak alırsanız bin 500 liraya alırsınız. Kereste 350 lira sıfırını alsanız 800 liradan alırsınız. Vatandaşların bizi tercih etme geneli fiyatların cazip gelmesidir. Başka bir sebebi yok, sattığımız ürünler çok kalitelidir dersek yalan olur. Sadece fiyat farkı var. Ev yapan vatandaşlarımız 3 bin liraya aldıkları pencereleri bizden bin liraya alıyor" şeklinde konuştu.

Taşlıçay ilçesine bağlı Kumluca köyünde ikamet eden Mehmet Reşat Üzen, köyde yaptıkları evler için komşuları ile birlikte kamyon kiralayıp Ağrı'ya gelerek ikinci el kapı, pencere ve inşaat malzemeleri aldıklarını söyledi. Maddi durumları iyi olmadığını ve bu nedenle sıfır malzeme almak yerine mecburen ikince el malzeme aldıklarını dile getiren Üzen, "Ne yapalım gariban işi mecburen gelip alıyoruz. Köylü milletinde para olmayınca sıfır malzeme alamıyor. Bizle köyden gelip ikinci el almaya geldik. 4 arkadaş birleşerek nakliyat kamyonunu kiralayıp Ağrı'ya gelerek ikinci el pencereleri ve ikinci el kapılar aldık. Ekonomik sıkıntılar yüzünden bizde para olmayınca, ikinci el almak zorunda kaldık" dedi.

(AG-Y)



03.05.2017 07:52:16 TSI

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