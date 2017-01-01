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Kuşadası Gazeteciler Derneği'nde yeni dönem

- Erol Özkan, Kuşadası Gazeteciler Derneği Başkanlığı'na seçildi



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası Gazeteciler Derneği olağan genel kurulu yapıldı. Tek liste halinde gidilen seçimlerde Erol Özkan başkanlığa seçildi.

Dernek merkezinde yapılan genel kurulda mevcut başkan Ufuk Baksi aday olmadı. Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının onaylanmasının ardından tek liste halinde seçimlere gidildi. Seçimler sonucu Erol Özkan başkanlığa seçilirken, Zeynep İnak başkan yardımcısı, İskender Avcı ise sayman oldu. Arif Çemrek, Özgür Özmavi, Kudret Arısoy ve Ömer Acar ise yönetim kurulu üyeliklerine getirildi. Seçimlerin ardından konuşan Kuşadası Gazeteciler Derneği'nin yeni başkanı Erol Özkan, ilk hedeflerinin mesleki dayanışmayı sağlamak olduğunu belirterek, "Meslektaşlarımız arasındaki bağların güçlenmesi için de bir dizi çalışmalar yapacağız " dedi.

(ZH-İK)



03.05.2017 07:52:49 TSI

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