Kaymakam Özkan'dan şehit ailesine ziyaret

Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Kars'ın Kağızman ilçesinde şehit düşen Uzman Çavuş Tekin Tekin'in ailesini ziyaret etti.

İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan ile birlikte Uzman Çavuş Tekin Tekin'in Kırkbulak köyündeki baba evini ziyaret eden Kaymakam Özkan, baba Niyazi Tekin'e başsağlığı dileklerini iletti. Ailenin herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soran Kaymakam Özkan, "Bugün bu topraklarda rahatça yaşamamız, şehitlerimizin sayesindedir. Bu cennet vatanda yaşamanın bedelini şehitlerimiz canlarıyla ödedi. Bizlerin de yegane vazifesi, şehitlerimizin bize emaneti olan ailelerine sahip çıkmaktır. Devletimiz her zaman tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin yanındadır. Şehitlerimiz canlarını bizler için verdi, bizler de her zaman sizlerin yanındayız ve kapılarımız sizlere sonuna kadar açıktır" diye konuştu.

Ardından Kırkbulak Köyü İlkokulunu da ziyaret eden Kaymakam Özkan, burada öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Dönüş yolunda ise ilçeye bağlı Yelkenli ve Kaynarca Karakollarını da ziyaret eden Özkan, güzergâhtaki güvenlik korucu noktalarını denetledi.

