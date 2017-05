YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tatvan'da uyuşturucu madde ile mücadele toplantısı

Tatvan'da uyuşturucu madde ile mücadele toplantısı



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde uyuşturucu madde ve bağımlılığıyla mücadele koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıda; emniyet ve jandarmanın uyuşturucu ile mücadeleye karşı yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Uyuşturucu madde ve bağımlılığı ile mücadele kapsamında alınacak önlemler ve yapılacak çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda, konunun önemine vurgu yapılarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Düzenlenen toplantıda konuşan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, konunun önemine vurgu yaparak, "Uyuşturucu ile mücadele konusunda kararlı ve bir o kadar da sorumluluk duygusuyla hareket edip, bir taraftan bu illetin pençesine düşmüş çocuklarımızı ve gençlerimizi kurtarmak ve bunların ailelerine ulaşmak, diğer taraftan ve en önemlisi de gençlerimizi zehirleyenlerle mücadele etmek amacıyla her türlü tedbiri alacağız. Özellikle okullarımız ve civarlarında bulunan barakalar ve okul kantinleri sıkı takibe alınıp, varsa kötü amaçlı insanları ayıklayacağız. Bu illete bulaşmış çocuklarımızın ve gençlerimizin öğretmenlerine, rehber öğretmenlerine ve ailelerine ulaşıp sorunun tamamen ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaları başlatacağız. İlçemiz sınırları içerisinde olan metruk binaların tespiti ve gerekli tedbirlerin alınması noktasında her türlü önlemi alacağız. Uyuşturucu sadece asayiş ve güvenlik sorunu değil, toplumsal sağlığımızı da etkileyen sosyal bir problem. Bu nedenle bu sorunun yok edilmesi konusunda ne gibi tedbirler alabiliriz diye bu kurul toplantılarında görüşüyoruz. Genellikle aile bütünlüğü bozulmuş çocuklarda, psikolojik ve ailevi sorunlar yaşanmaktadır. Uyuşturucuyla ilk defa ev gibi ortamlarda tanıştırılıyor, sonra alışkanlık kazandırılarak devam ettiriliyor, kurtulmak isteyenler de kendi çabaları ile bu ortamlardan kurtulamıyor ve bağımlılığa dönüşüyor. Ama bütün bu ortamların oluşmasının temelinde sosyal problemler var. Bu durumda olanlara yönelik sosyal programlar, meslek edinme kursları ve istihdam ile ilgili gerekli adımlar atılmalıdır" dedi.

Toplantıda tespit edilen sorunlar ile bunlara karşı sunulan görüş ve öneriler doğrultusunda bazı kararlarda alındı.

