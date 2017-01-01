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MHP'de üye kayıtları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malazgirt İlçe Başkanlığında üye kayıtları tüm hızıyla devam ediyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan MHP Malazgirt İlçe Başkanı Yıldırım Tutar, "Alparslan'ın torunlarını parti binamıza gelip üye olmalarını bekliyoruz. Parti binamızı açtığımız günden beri, Malazgirt'teki Alpaslan'ın torunlarının bize karşı gösterdikleri ilgi hamdolsun çok sevindirici. Parti yönetim kurulu üyelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz programlarda vatandaşlarımızla kucaklaşmaya devam ediyoruz. Bugünde ilçe binamızda yönetim kurulu üyelerimizle toplantı halindeydik. Aldığımız bir karar ile üye kayıtlarına büyük önem vererek, mesai saatlerini göz önünde tutarak sabah saat 09.00'dan akşam 19.00'a kadar ilçe binamız açık olacaktır. MHP sizler için var. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin defalarca söylediği gibi 'önce ülkemiz ve milletimiz sonra partimiz ve biz' diyoruz. Sizlerin sesi olmak için MHP'nin güçlü şekilde mecliste olması lazımdır. 80 milyonu kucaklayan partimizin kapısı herkese açıktır. Ülke çıkarları ve menfaatleri için partimizin önemi son yaşanan olaylarla bir kez daha öne çıkmıştır. Onun için diyoruz ki senin MHP'ye MHP'nin sana ihtiyacı var. MHP'nin yükselişi demek, ülkemizin yükselişi demektir. MHP'deki bu sevgi yumağına bir üye de sen getir diyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Tutar, yakın zamanda kongreye gideceğini de sözlerine ekledi.

(VE-MSA-Y)



03.05.2017 08:06:05 TSI

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