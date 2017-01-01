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Başkan Esenay: Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemesi ile hatlarımız ekonomik değer kazandı



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Nazilli 65 Nolu Şehiriçi Minibüs kooperatifi başkanı Mustafa Esenay, yaptığı basın açıklamasında Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yasal düzenlemeleri ile Nazilli'deki minibüs hatlarının değer kazandığını belirtti. Başkan Mustafa Esenay, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu ve ekibi tarafından çıkarılan yönetmeliklerle haklarımız güvence altına alınmıştır. Bu düzenleme ile hatlarımız yasal olarak ekonomik değer kazanmış ve kredi kullanımlarında ekonomik değer olarak görülmeye başlanmıştır" dedi.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir haberde Nazilli Şehiriçi Minibüs Kooperatifi ile Büyükşehir Belediyesi'nin davalık olduğu yönünde bir algı oluştuğunu belirten Nazilli 65 Nolu Şehiriçi Minibüs Kooperatifi Başkanı Mustafa Esenay, "Büyükşehir Belediyesi ile davalık olmak bir yana Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği hizmetlerden dolayı müteşekkiriz. Biz Nazilli Şehiriçi kooperatifi olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin şoför esnafına baskı ve zamlar uyguladığı görüşüne katılmıyoruz. Aydın'da büyükşehir kurumadan önce biz şoför esnafı olarak şoförler odası tarafından mahkemeye verilen dava konusu ödemeleri ilçe belediyesine ödüyor idik. Aydın Büyükşehir Belediyesi biz şoför esnafının geçmişten gelen haklarını korumak adına tüm gerekli işlemleri yaptığı gibi çıkardığı yönetmeliklerle haklarımızı güvence altına almıştır. Ayrıca hatlarımızın yasal olarak ekonomik değer kazanması ve tanınması noktasında; Bankalara, esnaf kredi kefalet kooperatiflerince kredi verilmesinde hatlarımızın ekonomik bir değer olarak kabul edilmesini mümkün hale getirmiştir. Şoför esnafımıza sahip çıkması ve katkılarından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi

(İK)



03.05.2017 08:12:36 TSI

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