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Aydın'da esnaf çocuklarına indirimli eğitim imkanı

- Esnaf Odaları Birliği ile Özel Özay Aydın Eğitim Kurumları arasında protokol imzalandı



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AYDIN (İHA) - Aydın Esnaf Odaları Birliği ile Özel Özay Aydın Ortaokulu arasında indirimli eğitim protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Aydın'da yaklaşık 36 bin esnafın çocuğu ve birinci derece yakınları indirimli eğitim imkanlarından faydalanabilecek.

Okul Kurucusu Bülent Aytürk ile Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan arasında protokol imzalandı. Protokol töreninde konuşan Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, eğitime yapılan yatırımın hiçbir zaman boşa gitmediğini bu kapsamda çocukların en iyi şekilde yarınlara hazırlaması için gayret gösterdiklerini belirtti. İnsanlığın var oluşundan bu yana ilerleyen ve muassır medeniyet seviyesine yakalayan her toplumun eğitime büyük önem verdiğini kaydeden Başkan Çetindoğan, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Eğitimin önemini 'Eğitim ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder' diyerek dile getirmiştir. Aydın Esnaf Odaları olarak tüm üyelerimizin çocuklarının daha iyi eğitim alması için eğitim kurumları ile de özel anlaşmalar yapıyoruz. Bu kapsamda Özel Özay Eğitim Kurumları'nda üyelerimizin çocuklarına özel indirim sağlanacak" dedi.

Aydın Esnaf odaları Birliği'ne üye kaydını getiren tüm velilerin indirimden faydalanacağını belirten Kurucu Bülent Aytürk, indirimin birden fazla çocuğu olan esnaf ve sanatkar için de geçerli olduğunu kaydederek "Protokol kapsamında oda üyelerinin ve personelinin çocukları indirimli olarak eğitim hizmetlerimizden faydalanacak" dedi.

(İK)



03.05.2017 08:15:49 TSI

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