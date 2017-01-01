03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erdem; "Erdoğan'ın dönüşü muhteşem oldu"

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 08:07
Erdem; "Erdoğan'ın dönüşü muhteşem oldu"
Erdem; "Erdoğan'ın dönüşü muhteşem oldu"

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucusu olduğu AK Parti'ye üyeliğinin ardından, açıklamalarda bulundu.
AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Ankara'da Türk siyaseti ve demokrasisi açısından tarihi anlara tanıklık ettiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dönüşünün muhteşem olduğunu ifade etti.
Erdem, "16 Nisan halkoylamasıyla kabul olan Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye üyeliği Genel Merkez'de yapılan coşkulu ve bir o kadar da duygusal bir törenle gerçekleşmiş oldu. Ülkemize ve AK Partimize hayırlı olsun. Reis yuvaya döndü. AK Parti 2001'de kurulduğu günlerdeki ilk günkü aşkla yoluna devam edecek. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Türkiye'nin kaderi AK Parti'nin kaderi ile özdeşleşmiştir.
AK Parti' nin emin adımlarla geleceğe yürümesi Türkiye'nin geleceğe aynı şekilde emin adımlarla yürümesi demektir. Dünyanın ve bölgemizin çok sıkıntılı süreçleri yaşadığı bugünlerde Recep Tayyip Erdoğan gibi cesur, güçlü ve kararlı bir liderle yolumuza devam etmemiz hem ülkemiz hem de milletimiz açısından çok önemlidir. 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü genel kongrede Recep Tayyip Erdoğan Genel Başkanlığa aday gösterilecek.
Reisimizin liderliğinde, yeniden aşkla, heyecanla ve coşkuyla milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni sistemle birlikte Türkiye şaha kalkacak. 2023-2053 hedeflerimize şimdi çok daha emin ve hızlı adımlarla yürüyeceğiz. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamd ve şükrediyoruz" dedi.
(OD-MB-Y)

03.05.2017 08:17:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Buharkent'te her öğrencinin dikili bir ağacı olacak
YEREL

BUHARKENT'TE HER ÖĞRENCİNİN DİKİLİ BİR AĞACI OLACAK
ADM EDAŞ Kuşadası'na 5 saat elektrik vermeyecek
YEREL

ADM EDAŞ KUŞADASI'NA 5 SAAT ELEKTRİK VERMEYECEK
Aydın'dan Suriyeli öğrencilere yardım eli uzandı
YEREL

AYDIN'DAN SURİYELİ ÖĞRENCİLERE YARDIM ELİ UZANDI
Aydın'da esnaf çocuklarına indirimli eğitim imkanı
YEREL

AYDIN'DA ESNAF ÇOCUKLARINA İNDİRİMLİ EĞİTİM İMKANI
Başkan Esenay: Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemesi ile hatlarımız ekonomik değer kazandı
YEREL

BAŞKAN ESENAY: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN DÜZENLEMESİ İLE HATLARIMIZ EKONOMİK DEĞER KAZANDI
Çine'de alevli gece
YEREL

ÇİNE'DE ALEVLİ GECE
Kuşadası Gazeteciler Derneği'nde yeni dönem
YEREL

KUŞADASI GAZETECİLER DERNEĞİ'NDE YENİ DÖNEM
Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı
YEREL

AYDIN'DA TRAFİK KAZASI; 1 YARALI
Kuaförün talihsiz ölümü
YEREL

KUAFÖRÜN TALİHSİZ ÖLÜMÜ
FETÖ'den aranan emniyet müdür yardımcısı Aydın'da yakalandı
YEREL

FETÖ'DEN ARANAN EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI AYDIN'DA YAKALANDI

Başkan Çerçioğlu, Kuşadası'nda yerli fide dağıttı
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU, KUŞADASI'NDA YERLİ FİDE DAĞITTI
İŞKUR İstihdam Otobüsü Aydın'da
YEREL

İŞKUR İSTİHDAM OTOBÜSÜ AYDIN'DA
Öğrenciler okulları için el ele verdi
YEREL

ÖĞRENCİLER OKULLARI İÇİN EL ELE VERDİ
Aydın'da günübirlik kiralama ve metruk bina denetimleri
YEREL

AYDIN'DA GÜNÜBİRLİK KİRALAMA VE METRUK BİNA DENETİMLERİ
NTO'dan Nazilli Belediyesine nezaket ziyareti
YEREL

NTO'DAN NAZİLLİ BELEDİYESİNE NEZAKET ZİYARETİ
Aydın'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

AYDIN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Söke Belediyesinden 5 ve 7 Mayıs'ta iki etkinlik
YEREL

SÖKE BELEDİYESİNDEN 5 VE 7 MAYIS'TA İKİ ETKİNLİK
Söke İşletme Fakültesinde gençlik festivali
YEREL

SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİNDE GENÇLİK FESTİVALİ
Dünya basınından Didim Vegfest'e büyük ilgi
YEREL

DÜNYA BASININDAN DİDİM VEGFEST'E BÜYÜK İLGİ
Ege ihracatı yüzde 11 geriledi
YEREL

EGE İHRACATI YÜZDE 11 GERİLEDİ
İple indirmeye çalıştığı koltukla 3. kattan düşen kişi öldü
YEREL

İPLE İNDİRMEYE ÇALIŞTIĞI KOLTUKLA 3. KATTAN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ
Aydın'da Astım hastalığı anlatıldı
YEREL

AYDIN'DA ASTIM HASTALIĞI ANLATILDI
Mobil PTT aracı hizmete başladı
YEREL

MOBİL PTT ARACI HİZMETE BAŞLADI
Aydın kestanesi zirvede
YEREL

AYDIN KESTANESİ ZİRVEDE
EN ÇOK OKUNANLAR
"Keşke aklıma gelseydi diploma sorsaydım"
SAĞLIK

MERVE HEMŞİREYE EN ÇOK O SORUYU SORDULAR!

 1
  • 2 Limon dilimleriyle uyumanın müthiş faydaları...
  • 3 Bankadaki tüm parasını kaptırmak üzereyken öyle bir hamle yaptı ki!
  • 4 Erdoğan, 'İslamcılık tartışması'na nokta koydu: Tekkeye mürit aramıyoruz