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Erdem; "Erdoğan'ın dönüşü muhteşem oldu"



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucusu olduğu AK Parti'ye üyeliğinin ardından, açıklamalarda bulundu.

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Ankara'da Türk siyaseti ve demokrasisi açısından tarihi anlara tanıklık ettiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dönüşünün muhteşem olduğunu ifade etti.

Erdem, "16 Nisan halkoylamasıyla kabul olan Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye üyeliği Genel Merkez'de yapılan coşkulu ve bir o kadar da duygusal bir törenle gerçekleşmiş oldu. Ülkemize ve AK Partimize hayırlı olsun. Reis yuvaya döndü. AK Parti 2001'de kurulduğu günlerdeki ilk günkü aşkla yoluna devam edecek. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Türkiye'nin kaderi AK Parti'nin kaderi ile özdeşleşmiştir.

AK Parti' nin emin adımlarla geleceğe yürümesi Türkiye'nin geleceğe aynı şekilde emin adımlarla yürümesi demektir. Dünyanın ve bölgemizin çok sıkıntılı süreçleri yaşadığı bugünlerde Recep Tayyip Erdoğan gibi cesur, güçlü ve kararlı bir liderle yolumuza devam etmemiz hem ülkemiz hem de milletimiz açısından çok önemlidir. 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü genel kongrede Recep Tayyip Erdoğan Genel Başkanlığa aday gösterilecek.

Reisimizin liderliğinde, yeniden aşkla, heyecanla ve coşkuyla milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni sistemle birlikte Türkiye şaha kalkacak. 2023-2053 hedeflerimize şimdi çok daha emin ve hızlı adımlarla yürüyeceğiz. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamd ve şükrediyoruz" dedi.

(OD-MB-Y)



03.05.2017 08:17:01 TSI

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