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Aydın'dan Suriyeli öğrencilere yardım eli uzandı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği yardım kampanyası kapsamında toplanan ürünler Suriyeli öğrencilere ulaştırıldı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi Suriyeli öğrenciler için yardım kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında Aydınlı öğrenciler, ihtiyaç sahibi Suriyeli öğrencilere kullanılmamış eğitim öğretim malzemesi ve kıyafet topladılar.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün gerçekleştirdiği yardım kampanyası ile yaklaşık 20 bin ürün Suriyeli öğrencilere ulaştırıldı. Aydınlı öğrencilerin topladığı malzemeler bir tıra yüklenerek, Aydın İl Mili Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nun katılımıyla Suriyeli öğrencilere iletilmek üzere Aydın Beycami önünden kaldırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, kampanyaya destek vererek yardımda bulunan tüm öğrencilere teşekkür etti.

(OD-MB-Y)



03.05.2017 08:17:38 TSI

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