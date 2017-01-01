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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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Digor'da hayvan hırsızlığı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 08:41
Digor'da hayvan hırsızlığı

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ın Digor İlçesinde 8 adet büyükbaş hayvan çalındı.
Edinilen bilgilere göre, Digor'da hayvancılıkla uğraşan Y.Ç. evinin yanında bulunan ahırında 8 adet büyük hayvanının olmadığını gördü. Y.Ç. konuyu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma yaptığı incelemenin ardından Y.Ç'nin hayvanlarının çalındığını tespit etti. Cumhuriyet Savcısına bilgi veren jandarma, Y.Ç.'ye ait hayvanların bulunması için tahkikat başlattı.
(IÇ-AA-Y)

03.05.2017 08:49:55 TSI
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