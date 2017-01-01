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Sarıkamış'ta trafik kazası: 1 yaralı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 08:46
Sarıkamış'ta trafik kazası: 1 yaralı

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ın Sarıkamış İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sarıkamış ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan S. K., isimli yayaya otomobil çarptı. Yaralanan S. K., ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsü A.R.A., ise Horasan'da jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
(IÇ-AA-Y)

03.05.2017 08:55:13 TSI
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