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Niğde'de trafik kazası: 3 yaralı



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde'de meydana gelen trafik kasasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Terminal Kavşağında meydana gelen kazada, Abdullah Şekerci yönetimindeki 51 DA 969 plakalı kamyonetle Salih Demirtaş (36) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Olay yerine ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralılar Salih Demirtaş (36), Mustafa Şahinöz (26) ve Ömer Ören (25) Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(YE-SK)



03.05.2017 08:56:27 TSI

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