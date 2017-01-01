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ADM EDAŞ Kuşadası'na 5 saat elektrik vermeyecek



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Zorlu bir turizm sezonuna başlayan Kuşadası 5 Mayıs Cuma günü elektrik enerjisinden de mahrum kalacak. Kuşadası ilçe merkezinin yanında Güzelçamlı'da bazı mahalle ve sitelerde Cuma günü elektriklerin kesileceği duyuruldu.

Kış sezonu boyunca yapılamayan bir çok yatırım, iş ve işlemlerin turizm sezonunda yapılmasına tepki gösteren esnaf ve vatandaşlar, turizm sezonunda Kuşadası'na özen gösterilmesini istediler. Kuşadası'nı 5 Mayıs Cuma günü yaklaşık 5 saat elektrik enerjisinden mahrum bırakacak olan ADM EDAŞ tarafından yapılan açıklamada elektrik kesintilerinin nedeni yatırım tesislerinin devreye alınması olarak açıklandı. Vatandaşlar ve yatırımcılar yer yer 5 saat sürecek elektrik kesintisine neden olacak çalışmaların turizm sezonu öncesi yapılmamasını eleştirerek ADM EDAŞ'a tepki gösterdiler.

(İK)



03.05.2017 08:57:05 TSI

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